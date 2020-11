Gästkrönika: Mitt grubblande löser inga världsproblem

Under dagtid tycker jag att det känns otillåtet att sätta mig i en fåtölj och tomglo i väggen för att försöka reda ut ett och annat som jag funderar på.

När jag ändå ligger under täcket och funderar borde jag väl vara en god medborgare och försöka fundera ut lösningar på allehanda världsproblem. Många arbetar nu febrilt med att tänka ut hur världen ska lösa problemen med covid-19, men sanningen är den att jag inte är rätt person för den uppgiften.

Lite skamligt är det men häromkvällen låg jag istället och grubblade på en liten blygsam gåta i mänsklighetens historia. Jag funderade på varför det finns dam- och herrknäppning på kläder. Det finns olika teorier kring varför vi knäpper från olika håll men ingen vet med säkerhet varför det är så. Troligtvis är vetenskapens kunskaper större om planeten Mars än vad de vet om dam- och herrknäppning. Orsaken till varför jag låg och filosoferade över den knäppa skillnaden är att jag av någon outgrundlig anledning har några skjortor med damknäppning. Det i sin tur borde inte spela någon roll i vårt moderna och upplysta samhälle, men det spelar roll.

Jag får inte ha bråttom när jag tar på mig någon av skjortorna med damknäppning. I snitt behöver jag minst fem minuter för att överhuvudtaget lyckas knäppa en sådan skjorta, att jämföra med tio sekunder för en herrknäppt skjorta. Troligtvis har jag lagt ner många timmar av min värdefulla tid i livet på att ta på mig skjortor med damknäppning när jag hade kunnat använda tiden till roligare saker. Å andra sidan har jag också slösat med min dyrbara tid på att grubbla över obetydligheter.

Efter den senaste partiledardebatten på SVT låg jag och grubblade över vad vi har för sorts partiledare. Prata kan de, ofta inlevelsefullt över hur dåliga idéer de andra partierna har och med storslagna ord hur bra idéer de själva har, utan att presentera exakta konkreta förslag. Så prata är de duktiga på men de är allihop usla lyssnare, de tar aldrig till sig de andras argument. En sak har alla gemensamt, ett enormt självförtroende. Även partiledare som har 90-95 procent av väljarna mot sig är ändå tvärsäkra på att deras idéer är bäst. Jag är avundsjuk på deras självförtroende.

Har jag inget annat att fundera över under täcket brukar jag ta till mina gamla grubblerier, varför man släpar in mer grus och löv in i bilen än ut ur bilen. Det övergår mitt förstånd, så då brukar jag snart lägga mig på sidan och tvärsomna.

Anders ”Pidder" Pedersén