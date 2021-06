Gästkrönika: Lika olika sommartyper

Var människor än bor på vår planet är vi människor, på det sättet är vi alla lika men samtidigt är varje exemplar av människan unik. Jag vet att det kan vara vanskligt att generalisera men vissa personligheter tycker jag det grovt går att dela in i olika grupper, som olika grupper av sommartyper i vårt land.

En sådan grupp och den gruppen växer sig allt starkare är den skara människor som under den varma årstiden känns igen på att näsan är nere i marknivå och ändan pekar upp mot himlavalvet. Det handlar inte om någon ny skelettsjukdom som får folk att ta sig fram som ett u, det är trädgårdsfantasterna. När det är sommar lämnar de ogärna sina trädgårdar men när det inte är coronapandemi kan de under vår och tidig försommar ses på trädgårdsmässor i stora horder.

Nu när det är pandemi får de nöja sig med att träffas på plantskolor och liknande. En del av trädgårdstypen pratar med sina fränder på ett konstigt språk om växter som inte jag behärskar men jag tror det är en blandning av svenska, japanska, latin och engelska. En hel semester kan spenderas på att anlägga en naturlig blomsteräng!? Om de av någon anledning visar sig i mer offentliga sammanhang under sommaren känner man igen dem på jord under naglarna, vinterbleka ansikten, solbrända på ryggen och benens baksidor.

En sommartyp fanns inte vad jag vet när jag var barn men nu kan de räknas i stora mängder – grillaren. Ett kännetecken för grilltypen är att i stort sett alla måltider ska grillas. Frukost, lunch, middag och fikaraster är perfekta grilltillfällen och det är endast fantasin som sätter gränsen för vad som kan grillas. Prinsesstårta, spagetti, kött, grönsaker, inlagd sill och grillvantar kan hamna på grillgallret. Jag som inte är grillare tror mig förstå att allt hänger på marinaden. Om grilltypen för en kort stund lämnar sin grill kan de i gatuvimlet kännas igen på en illröd näsa, färgen kan ha uppkommit genom att näsan har grillats för ofta utan lämplig marinad eller att grilltillbehören varit för starka.

En annan talrik sommargrupp är sommarhantverkarna. De blir snickare, målare, betongarbetare och grävmaskinister under sommaren för att under övriga året jobba som exempelvis historielärare, bankdirektör, busschaufför och undersköterska. Varför så många vill bli hantverkare under några veckor är för mig en gåta. Förklaringen kan ligga i hantverkarnas klädsel och maskiner. Snickarbälte runt höfterna med en dinglande hammare stärker självkänslan. Mullrande maskiner är häftigt och inger respekt.

Det finns fler sommartyper, husvagnstypen, soldyrkartypen och uteserveringshäckarna. Själv tillhör jag gruppen som blir tidsoptimister under sommaren och tror jag ska hinna med att tillhöra alla sommartyper.

Anders ”Pidder” Pedersén