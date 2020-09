Gästkrönika: Gärna fler reflexer

Reagerar man snabbt kan man göra klipp när ett bra erbjudande plötsligt dyker upp och man kan snabbt dra sig undan när en fara dyker upp. Det hade varit skönt att blixtsnabbt kunna ta beslut, på samma sätt som vi har naturliga reflexer.

Utan att behöva anstränga mitt klena tänkeri reagerar jag snabbt och rätt om jag exempelvis råkar lägga handen på en mindre hälsosam varm spisplatta. Via en mottagarenhet i huden skickar en nerv information till ett eller flera omkopplingsställen i ryggmärgen eller hjärnan. Superdupersnabbt överförs den viktiga informationen om att plattuslingen är smärtsamt varm till en utåtledande nerv och når rätt muskel som fascinerande fort lyfter bort handen.

Eftersom jag är extremt trögtänkt är det skönt att jag inte behöver sköta sådant själv. Hade jag själv stått för tänkandet hade jag i bästa fall stängt av plattan under tiden som jag hade funderat på vad jag skulle göra åt saken. En sak som fascinerar mig lite extra med denna naturliga reflex, är att informationen hamnar rätt när det går så otroligt fort.

Naturliga reflexer behöver vi inte träna in, de finns där bara. Det finns också något som heter betingad reflex och den är inlärd. Jag har under årens lopp lyckats träna in några sådana reflexer. En sådan reflex går via mina ögon ner till högerfoten utan att ta några omvägar. Varje gång jag ser en polisbil eller en fartkontroll lyfts reflexmässigt min högerfot från gaspedalen och trycker till på bromspedalen och det utan att ögonen först har tittat på hastighetsmätarens information.

Ännu har jag inte blivit tagen för fortkörning, men lite löjlig är denna betingade reflex eftersom jag är en av alla de bromsklossar som försöker hålla hastighetsbegränsningarna. Pinsamt är det att även när jag står still på en parkeringsplats eller rastplats och en polisbil kör förbi på vägen så trycker högerfoten reflexmässigt till på bromspedalen.

En annan inlärd betingad reflex, som jag delar med andra, är att när jag pratar med någon i mer än en minut så börjar jag automatiskt att kommentera det aktuella väderläget och de senaste tio årens väder. Detta trots att jag kanske träffat samma person en timma tidigare och då också pratat väder.

Jag vill gärna ha fler inlärda reflexer, som exempelvis skulle hjälpa mig när jag får syn på ett nytt spännande verktyg i en affär. Då vill jag att handen rycks bort från plånboken som den vore en varm spisplatta, nu är det tvärtom.

Anders ”Pidder” Pedersén