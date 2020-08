Gästkrönika: Från traumatisk skolgymnastik till svettigt leende

Jag trodde aldrig att jag skulle sakna de traditionella larmrapporterna och rubrikerna om att vi som bor här i landet rör på oss för lite, äter fel och för mycket. Det är troligtvis sant att många av oss rör för lite på oss, barn som vuxna. I och för sig vet jag inte hur den moderna skolgymnastiken är, men åtminstone forna tiders skolgymnastik förstörde mycket av motivationen och lusten att röra på sig.

Jag kommer aldrig att glömma de traumatiska upplevelserna från min skolgymnastik. I lågstadiet hade vi ingen gymnastiksal. När vädret tillät var vi ute och som jag minns det spelade vi då alltid brännboll. En föga uppmuntrande aktivitet när man är otroligt närsynt och inte har glasögon, som jag på den tiden. Dessutom är jag född med extra långa armar och ben, så jag var mindre vig och gracil än Bambi på hal is.

Den enda gången under min skoltid som jag blev noterad för lyra, var när jag en gång ställde mig framför klassens bästa slagman i ett desperat försök att se vart bollen tog vägen. Han fick in en stenhård träff och den röda tennisbollen for in i min vidöppna mun med en sådan fart att den kilades fast. Fröken och jag hade att göra en lång stund för att få loss den bland lösa tänder och blod. Men trots att jag kom på hur jag skulle kunna ta lyra så tyckte jag inte bättre om brännboll.

När vi inte kunde vara ute höll vi till inne i skolsalen bredvid våra skolbänkar. Då skulle det utföras svikthopp. Fröken visade först och räknade sedan takten. Inte heller då hade jag några fördelar av att vara närsynt utan glasögon, ha extra långa armar och ben, dessutom tillhör jag den lilla minoriteten av mänskligheten som inte hör eller vet vad takt är.

När de andra barnen hoppade upp i luften med armarna sträckta ovanför huvudet, stod jag på golvet med armarna sänkta utmed kroppen och tvärtom. I ett försök att dölja mina brister inom rytmisk gymnastik hoppade jag upp och ner i ett rasande tempo och viftade på armarna som besatt. En kolibri hade blivit blek av avund över antalet vingslag jag kom upp i per sekund.

Skolgymnastiken var även ologisk. Om hela klassen hade alla rätt på ett matteprov fick alla högsta betyg. När vi sprang 60 meter klarade hela klassen det men vi som tog god tid på oss och inte hastade över uppgiften fick sämre betyg.

I dagens upplysta samhälle hoppas jag att inga betyg delas ut i gymnastik. Hur man rör sig spelar ingen roll, viktigast är att leendet är brett när det förbränns fett och bildas svett.

Anders ”Pidder” Pedersén