Gårdagens brand i Hackås utreds som misstänkt mordbrand

Larmet inkom ungefär vid klockan kvart i fem tidigt på torsdagsmorgonen. Det brann då i en källare. Branden släcktes och räddningstjänsten arbetade sedan med att undersöka att det inte fanns fler härdar i utrymmet. Vad som brunnit i källarförrådet var vid den punkten oklart.

Polisen har nu upprättat en anmälan om misstänkt mordbrand och under gårdagen så genomfördes en teknisk undersökning. Hur branden uppstått är alltså ännu okänt och polisen vill gärna ha in tips och iakttagelser som kan sättas i samband med branden på något sätt. Har man upplysningar så kan man kontakta polisen via telefonnummer 114 14.

Det finns ännu ingen som är delgiven misstanke om brott.

Det har tidigare brunnit i området för något år sedan, men det finns i nuläget inget som tyder på att denna brand ska ha koppling till dessa händelser. Det berättar Mikael Gruvelgård vid polisen i Jämtland.

Branden utreds nu av avdelningen för grova brott på polisen.