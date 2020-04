Under fredagskvällen till kom ett fall och under gårdagen konstaterades tre fall. Totalt fyra ytterligare personer med konstaterad smitta under helgen alltså.

Totalt ger det att 95 personer har konstaterats smittade i länet fram tills idag söndag klockan halv elva.

Av dessa är det åtta personer som vårdas på infektions/lungavdelningen.

Två personer vårdas i nuläget på intensivvårdsavdelningen.

Antalet prov som tagits i länet är cirka 1 900 stycken såhär långt.