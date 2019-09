Funäsdalens turistbyrå stänger – uppsagt kommunalt avtal spiken i kistan: "Vi kan inte ta hela kostnaden"

Från och med årsskiftet har Härjedalens kommun sagt upp avtalet med flera olika aktörer om att driva turistbyråer runt om i kommunen. Totalt handlar det om 2,3 miljoner kronor som kommunen drar in.

Destination Funäsfjällen, som driver turistbyrån i Funäsdalen, har haft ett avtal värt 700 000 kronor per år. När kommunen säger upp avtalet klarar inte destinationen att driva turistbyrån.

– Vi har haft diskussioner med våra medlemsföretag och de vill ha kvar turistbyrån men vi klarar inte att ta hela kostnaden, säger Mats Lennartson, vd för Destination Funäsfjällen.

Nu stänger istället turistbyrån den första oktober, för att sedan hålla öppet under höstlovet. Men efter det blir det inget mer.

– Det är synd så klart, särskilt med tanke på gästnyttan. Vi har ungefär 90 000 besök per år. Många söker ju och får information på internet men det ersätter inte den personliga kontakten turisterna har kunnat få på turistbyrån. All information finns inte heller på internet, till exempel om vilka leder som är blöta just nu, eller var det är renkalvning. Det blir svårt att ersätta, säger Mats Lennartson.

Härjedalens kommun dras med ett stort underskott i sin ekonomi och i nästa års budget har pengarna till turistbyråverksamhet skurits bort. Totalt handlar det om 2,3 miljoner till destinationsbolagen som haft i uppdrag att driva turistbyråverksamhet runt om i Härjedalen. Bolagen har i sin tur skjutit till pengar för att driva turistbyråerna på respektive ort.

– Vi har i alla år haft en tydlig och enkel dialog med Härjedalens kommun. Det är beklagligt att ett så bra samarbete som vi haft kring turistbyrån nu upphör, säger Mats Lennartson.

Men ni fortsätter med information på internet. Det är är väl en naturlig utveckling att turistinformation går till på det sättet nu?

– Jo men vi är långt ifrån där helt och hållet. Och i digitaliseringens tid växer behovet av det personliga mötet. Dessutom kan det bli svårt för många mindre företag som saknar både resurser och kompetens att marknadsföra sig på nätet. Som turistbyrå har vi haft ett kommunalt uppdrag att verka för hela kommunen, men nu måste vi koncentrera oss på att hjälpa våra medlemsföretag.

Stängningen får även konsekvenser för Härjedalens fjällmuseum som delat reception och kassa med turistbyrån. Fjällmuseet kommer inte kunna hålla öppet året runt i fortsättningen, utan tvingas ha stängt under vår och höst, sammanlagt cirka 4,5 månader per år.