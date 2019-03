Sportsgym har öppnat ännu en ny anläggning: "Inte säkert att vi är klara i stan"

Läs även: Ännu ett gym i redan gymtäta Östersund: "Ambitionen är att få fler i rörelse"

I den gamla landstingsborgen på Frösön finns nu ett gym i Sportsgyms regi. Just Frösön har länge varit en intressant plats att öppna ett nytt gym på.

– Vi har länge spanat efter lokal just på den här sidan om bron och det handlar om tillgängligheten. Det är ett bra upptagningsområde med många som bor runt omkring. Vi vill tro att det finns träningssugna här också, som inte har kommit igång tidigare på grund av att det inte har varit nog tillgängligt att gå in till stan och träna, säger Andreas Forss.

En person som stämmer bra in på den beskrivningen är Emma Hallqvist. Hon fanns på plats under invigningen av det nya gymmet och skrev in sig som medlem.

– Jag tycker att det är kul att det äntligen har öppnat ett gym här, med det här läget på Frösön. Jag tycker att det har saknats lite tidigare. Nu finns det inga ursäkter längre. Nu behöver jag inte åka in till stan för att träna utan nu kan jag träna väldigt nära hemma, säger Emma Hallqvist.

Sportsgym har utökat sin verksamhet rejält med flera anläggningar sedan uppköpet av tidigare konkurrenten Fristilen. Trots att kedjan redan har många gym räknar man med att även anläggningen på Frösön ska bära sig.

– Det gör vi. Vi skulle inte ha öppnat om vi inte trodde på det här stället. Sedan har vi inte fyllt anläggningen än, men vi har redan befintliga medlemmar som det här blir jättebra för. Det är också en uppsida för oss att kunna erbjuda befintliga Sportsgymmedlemmar ett hemmagym som är lite närmare. Sedan vill vi tro att det finns dem som inte har börjat träna än för att det inte har varit tillgängligt, men att man nu tar chansen när det finns alldeles runt hörnet, säger Andreas Forss.

Ett 20-tal gym finns redan i Östersund, men än ser inte Sportsgym att marknaden börjar mättas.

– Nej, inte än. Vi öppnar här för att vi tror på just det här området som saknar gym, men nog finns det ganska många i Östersund. Vi tittar ständigt på nya områden, det är inte säkert att vi är klara i stan på långa vägar, säger Andreas Forss.