Miljonbeslut gör att flygen kan landa i dimma på Frösön: "Man ska i princip kunna landa i blindo"

Åre Östersunds flygplats trafikeras årligen av cirka en halv miljon passagerare och det görs dagligen 30 till 40 starter och landningar.

Men Frösön är geografiskt speciell för flygtrafik.

"Det geografiska läget, med flygplatsen på en ö mitt i en av Sveriges största sjöar och med det klimat som råder i de norra delarna av landet, gör att det under oktober till december tidvis ligger kraftig dimma kring flygplatsen. På senare år har även problematiken med tät dimma uppstått under januari och februari. Det har inneburit en osäkerhet huruvida man kan starta och landa på flygplatsen under delar av året", skriver Östersunds kommuntjänstemän i en rapport.

Klart är att statliga bolaget Swedavia, som driver flygplatsen, är i färd med att byta ut banljussystem som har sett sina bättre dagar. Dessutom har bolaget planer på att bygga ut ett landningssystem till den högsta klassen (CAT III) som som gör att flygplanet kan landa utan någon sikt.

Men det kostar nästan 70 miljoner kronor och därför kliver nu flera kommuner i länet samt Region JH in med pengar för att få till uppgraderingen.

Östersund har sagt ja till att gå in med sju miljoner kronor.

– Det är fantastiskt. Det blir väl en av två tre flygplatser i landet som kommer att ha den utrustning som krävs. Man ska i princip kunna landa i blindo. Och vi set det som en framtidsinvestering, säger Per Johansson, tillväxtchef på Östersunds kommun, som har varit med och kikat på frågan för kommunens räkning.

Men från kommunpolitiskt håll är det inte helt gnisselfritt.

Miljöpartiets Florian Stamm har yrkat på att kommunen ska dra sig ur saminvesteringen.

"Vi måste minska flygandet och då känns det är det helt fel att vi satsar kommunens skattepengar för att förbättra förutsättningar för en ökad flygtrafik", noterade han i en protokollsanteckning i december förra året.

– Som kommun ska vi inte stötta enskilda företag eller snedvrida konkurrensen. Vi ska vara väldigt försiktiga, men där är vi professionella och seriösa hur vi hanterar det, konstaterar Per Johansson.

– Östersunds kommun gjorde en komplettering till beslutet om finansiering i går (måndag) där vi och övriga finansiärer har skärskådat att vi kan göra det här. Det ska inte finnas frågetecken i den här frågan. Runt flygplatser finns en klausul i EU-regelverket som visar att detta går att göra, fortsätter han.

Investeringen gäller fram till 2022 – under förutsättning att övrig finansiering sker enligt plan.