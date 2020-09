Frida Öhrn tolkade de gamla jazzklassikerna med personlig touch - både ljuvt och strävt

Äntligen börjar det ske en normalisering av kultur- och evenemangsutbudet efter dryga halvårets stiltje till följd av coronan. På tisdagskvällen sparkade Jazz i Jemtland hoppfullt igång en lovande höstsäsong med intressanta gästspel, visserligen med ett begränsat antal publikplatser, men likväl med siktet inställt på att återfå den stora jazzpubliken.

Och vilken säsongspremiär det trots allt blev med en av de mest mångsidiga svenska vokalartisterna idag; Frida Öhrn, som efter ett par decennier med framträdanden på såväl pop-, country- som visscenen, flera framträdanden i Melodifestivalen och uppmärksammade tolkningar av Pär Lagerkvists tonsatta dikter, också visar sig ha smak för jazzen. Det var alltså en artist med imponerande bredd som framträdde på Gamla Teaterns scen på tisdagskvällen.

Helt ny är jazzmusiken långt ifrån för Frida Öhrn, som bland annat sjungit i Arne Domnerus dåvarande storband. Och en del har hon med sig från den repertoaren när hon nu turnerar tillsammans med en suverän jazztrio bestående av Carl Orrje på piano, Patrik Boman, bas och Jesper Kviberg, trummor.

I framträdandet på Gamla Teatern bjöd alltså Frida Öhrn och hennes trio på ett mycket brett program med en rad jazzklassiker i personliga tolkningar och lite vid sidan av små repertoarblinkningar till gamla scenrävars repertoar; alltifrån Marilyn Monroes och Charlie Chaplins till Zarah Leanders och Sonya Hedenbratts. Frida Öhrn ”sveper gränslöst mellan genrerna” för att citera hennes eget uttryck

Bäst tycker jag nog ändå att hon är i de klassiska jazzlåtarna som Honeysuckle Rose med en personlig scatsong, Love for sale i ett rivigt snabbt tempo och i Cole Porters I concentrate on you.

Men som sagt, det var en mycket blandad repertoar som den mångsidiga sångerskan/aktrisen Frida Öhrn bjöd Östersundspubliken på vid höstens första jazzkonsert.

Nu får vi bara hoppas att coronan snabbt viker undan så att de fortsatta .konserterna kan öppnas för en större publik.

RECENSION

Frida Öhrn & The Blue Sounds

Jazz i Jemtland

(Gamla Teatern)