Fredrik Sjölund: En otrolig lättnad – nu känns kontraktet säkrat

Det är sällan på högstanivån i någon sport där man stöter på en så stor lättnad som den ÖFK-spelarna– och ledarna visade upp efter 2–0-segern mot Sirius på lördagen. Flera ton måste ha ramlat av deras axlar när domaren blåste av lördagens match och det stod 2–0 på resultattavlan.

Spelarna firade med fansen som om det vore en cupfinal, även fast det var en grå hösteftermiddag och match mellan två bottengäng.

Glädjen gick inte att gå miste på. Och jag förstår den, senaste segern i serien kom i slutet juli. Faktum är att flera av Östersunds nya spelare som handlades in under sommaren inte hade fått uppleva en vinst med ÖFK i allsvenskan före lördagens match. Målskytt i vinstmatchen i juli mot IFK Norrköping var Hosam Aiesh, som inte ens är kvar i laget.

Tre långa månader. Och det här var säsongens viktigaste match på förhand. Och överlägset viktigaste tre poäng i efterhand.

Var det rättvist? Nej.

Spelmässigt var det ingen topprestation, men ibland räcker det med att göra målen (och att ha en stor portion tur). Aly Keitas räddning vid ställning 1–0, kommer garanterat upp i toppen av listan över de viktigaste räddningarna i allsvenskan 2019.

Tillbaka från bänken var Dino Islamovic. Han gjorde det förlösande målet med en skarp nick. Och ÖFK:s bästa spelare under lördagen, Isak Ssewankambo, fick kröna prestationen med ett fint mål. Han har verkligen klivit fram sedan han kom in på mittfältet under sensommaren. Hans egenskaper hjälper laget betydligt mer där än som ytterback.

Helt plötsligt ser det ganska bra ut tabellmässigt. Fem poäng ner till kvalplats och en elfteplats i serien. Dock med två tuffa motståndare kvar att möta, Hammarby och IFK Göteborg. Men utgångsläget hade kunnat vara betydligt sämre. Om Philip Haglund satt någon av alla chanser han fick mot ÖFK...

Matematiskt finns det fortfarande en risk för att hamna på kvalplats och även nedflyttning. Men jag är alldeles för dålig på matte. Därför hoppar jag över den spekulationen och konstaterar: ÖFK kommer att säkra kontraktet och därmed vara sportsligt kvalificerade för allsvenskan 2020.