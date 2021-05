Fredrik Sjölund: Det är (nästan) aldrig för sent att ändra

Det är ibland något som inte stämmer. Det kan vara hur laget försvarar, anfaller eller pressar. Men ofta måste laget göra justeringar redan tidigt i matchen för att den inte ska rinna ur händerna på en.

Eller i paus som det blev nu senast för ÖFK mot Mjällby.

Jag är inte emot att ändra en matchplan. Tvärtom. Kolla bara på världens bästa fotbollslag just nu. De kan ändra spelsätt och formation flera gånger under en och samma match.

Men jag tycker mig skönja ett mönster. Att Amir Azrafshan är tvungen att ändra för att det inte ska rinna iväg eller avgöras till ÖFK:s nackdel.

Under söndagen skedde förändringen för sent. Mjällby hade redan gjort 1–0. Jacob Bergström hade stångat in bollen i nät och huvudet i målramen. Att målet inte brakade ihop där är ett mirakel.

En 15 minuter lång halvtidsvila senare och samma elva ÖFK-spelare klev ut under den andra halvleken. Men med ett helt annat mod och spel.

Vad var felet?

Det initiala matchplanen eller utförandet?

Båda är nog det diplomatiska svaret.

Amir Azrafshan har pratat mycket om att vara tydlig mot spelarna, så att de verkligen förstår vad laget ska uträtta på planen. Under söndagen kanske det inte blev tillräckligt tydligt.

Eller som han sa efter matchen om den markanta skillnaden i andra halvleken.

– Det är så vi ska genomföra matchen egentligen.

Too little, too late. Men fina signaler från inhopparduon Simon Kroon och Nebiyou Perry som kanske båda skulle finnas med i poängprotokollet efter söndagen.

Jag tror också att ÖFK inte riktigt kunde hantera Strandvallens naturgräs. Många spelare fick inte ordning på bollen under egentligen hela matchen. Det bjuder in till en del felpassningar och bolltapp i fel lägen.

Laget gjorde en klart godkänd andra halvlek och skapade lägen nog för att sätta minst en boll i nät.

Men den uppryckningen räckte inte den här gången.

Djurgården väntar på onsdagskvällen. Laget som har imponerat mest, fram till söndagens förlust åtminstone, de lär vara revanschsugna efter den snöpliga torsken mot nykomlingarna.

ÖFK måste vara redo och villiga att ändra matchplanen på onsdag också. Kom ihåg: Det är (nästan) aldrig för sent att ändra.