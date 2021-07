Fredrik Sjölund: Dags att dra stora växlar – nästa match blir hur viktig som helst

Det går inte att titta på ÖFK:s tabelläge och spel just nu utan att oroas. En ny förlust inkasserad på lördagen mot topplaget Elfsborg. Sju av de åtta senaste matcherna i allsvenskan är förluster.

Det håller absolut inte i längden om ÖFK vill vara ett allsvenskt lag 2022.

ÖFK är dessutom fullt av spelare som inte klickar på planen, det känns som att någonting är i osynk när domaren blåser igång matchen. De slår passningar som går tio meter bakom tänkt adress och det händer inte en eller två gånger per match. Det händer tio, 15 gånger – per halvlek.

Det var ytterst få tillfällen som laget kunde samla ihop mer än tre, fyra passningar i rad och det är för dålig nivå för ett allsvenskt lag. Det finns spelare som kan behärska passningsspelet, men det är som att allt låser sig. Det blir inget flyt i spelet och ÖFK kommer till för få hotande avslut.

Elfsborg var det bättre laget och tog en mycket välförtjänt trepoängare mot ÖFK. ÖFK skapade några lägen, men att göra mål på alla lägen i en match, det är inte heller något som håller i längden. Elfsborg hade 14 avslut, ÖFK hade tre. Inte ens i underläge 0–1 eller 0–2 lyckades laget skapa en desperation nog för en forcering.

Visst, Elfsborg är bra och kommer vara med i toppstriden under resterande del av säsongen. Men tendenserna i spelet tyder på en systematik, det har varit så här under en längre tid. Både under slutskedet av förra säsongen men också under våren.

ÖFK måste hitta tillbaka till ett spel som kan ge laget poäng och det snabbt. Det spelar ingen roll hur det ser ut.

Det räcker inte med att göra en bra halvlek här och en hyfsad match där. Det måste göras mycket oftare om laget inte ska bli frånåkta av de andra lagen i bottenstriden.

Där finns Örebro som har värvat klasspelare och Häcken som redan har börjat resan uppåt. Det är helt enkelt inga lag som kommer stanna i botten särskilt länge. Inget för ÖFK att förlita sig på i nuläget.

Nästa match mot Halmstad på hemmaplan blir livsviktig. ÖFK måste ta poäng i den matchen, annars ser det riktigt mörkt ut.

In i den matchen går laget med både Ludvig Fritzson och Eirik Haugan avstängda, efter gula kort mot Elfsborg. Hur många spelare får laget ihop på bänken?

Samtidigt som Blair Turgotts Jamaica fortfarande är kvar i Gold Cup och ska spela kvartsfinal. Han hade verkligen behövts i ÖFK nu, en spelare som motståndarlagen måste se upp med och därmed kanske ge ÖFK lite mer utrymme att spela på.

Det är dags att dra stora växlar nu, även efter en förlust mot ett topplag på bortaplan. Det här håller inte.