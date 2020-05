Freddie Ross: Om konsten och att projicera en tidsande

Fungerar konsten som en spegel emot omvärlden? Eller blir den en del av omvärlden, bärare av någon sort hegeliansk tidsande? Kanske är det oundvikligt att konstnären som skapar ett verk även ingjuter sin tids värderingar, mödor och sorger, eftersom vi formas av vår omgivning och vi formar konsten, som i sin tur hittar tillbaka och påverkar oss, i en evig kulturell feed-back loop. Detta får mig att fundera på om även konsten och kulturen kan "smittas" av coronaviruset.

I sociala medier har munskyddet blivit en symbol som börjat pryda figurer i konstverk. Men viruset har även gett konsten mer subtila symptom, där dess verkliga effekter bara kan anas. Så är fallet i grupputställningen "En i sänder utan brådska" på Galleri Lux i Östersund.

Tillsammans har tre jämtländska konstnärer, Kristina Wrang, Ewa Carlsson och Kersti Grönlund valt att ställa ut sina verk under en och samma titel. Det är en utställning som har mycket att erbjuda för den som vågar sig ut i dessa tider. "En i sänder utan brådska" präglas av tematisk sammanhållning och verken är väl valda. Ibland är det nästan svårt att skilja konstnärerna åt, på ett positivt sätt. Alla tre konstnärer delar en förkärlek till grafik men utställningen innefattar även måleri, teckning och skulpturer.

Det finns något dystert och melankoliskt hos utställningen, en odefinierad sorg. Något som förstärker detta är Kristina Wrangs vackert minimalistiska, nästan ansiktslösa, figurer. Wrang konstaterar att inget i livet är perfekt och det som är alltför perfekt får henne att tappa intresset. Snarare är det det otydliga och "rufsiga" som intresserar. I sin presentation lyfter hon de frågor som fick inleda denna recension; "Hur påverkas konsten av det som händer runt omkring? Syns det i bilderna vad som händer ute i världen?"

Ett återkommande motiv i utställningen är Ewa Carlssons figurer som står med ryggen emot betraktaren. Vi ser motivet återkomma i verk som "Giving Solace II", "Dra Mat-ik" och "Leading the Way". Motivet syns även i verket "The Dreamer III" vilket även bjuder på en intressant intervisualitet till surrealisten René Magrittes verk "Son of Man".

Vi ser en likartad position på figuren med det karakteristiska plommonstopet och ansiktet är dolt för oss i båda verken. Skillnaden är dock att hos Carlsson döljs ansiktet inte av ett äpple utan av att figuren står med ryggen emot betraktaren.

Kersti Grönlund använder sig av vardagliga material i sin konst som till exempel plywood, trärester, textil och lera. Det finns en nyfikenhet kring hur material och olika materiella kvalitéer kan hjälpa till att lyfta fram uttrycket. Grönlund mixar gärna olika tekniker som måleri och grafik med olika material och ofta handlar det om processer som inte går att kontrollera fullt ut. Grönlund har på ett väldigt intressant sätt samlat några av hennes - till storleken – mindre, individuella verk vid en vägg. Resultatet blir som en berättelse i form av små episoder. Kanske är det så konstverken besjälas med sin tidsande. Omvärlden syns inte i bilderna utan vi projicerar omvärlden på bilderna. Det finns något tryggt i berättelser vi känner igen.

"En i sänder utan brådska" kan ses på Galleri Lux fram till den 18 juli.