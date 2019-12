Freddie Ross om Jan Håfström: Punkigt, befläckat och heligt om hur en profet skapas

En profet är en förkunnare, en person som besitter kunskap om det som är stundande. Vanligtvis förknippar vi profeter med religion och med profetior sprungna ur gudomliga uppenbarelser. Den ursprungliga betydelsen av det grekiska ordet prophe'tes saknar dock kravet på att det skulle handla om ett religöst fenomen, vilket möjliggör en mer sekulär tillämpning av begreppet. Kanske skulle man kunna hävda att Greta Thunberg är en av vår tids stora profeter. Men vare sig man pratar om Jesus eller Thunberg kvarstår dock frågan om hur en profet skapas. Det är denna frågeställning som konstnären Jan Håfström tar sig an med utställningen "The Making of a Prophet".

Jan Håfström är en av Sveriges främsta konstnärer. 2007 fick han Sveriges Bildkonstnärsfonds Stora stipendium. Håfström har representerat Sverige vid Venedigbiennalen vid fyra tillfällen och och han finns representerad vid bland annat Nationalmuseum och Moderna museet. Bland Håfströms kanske mest kända verk finner vi skulpturen "Vem är Mr. Walker?" som finns i Järnvägsparken i Stockholm. Den finns även i en rondell här i Östersund.

Bakom utställningen i Östersund står Lars Bolin och det är en del av ett projekt som handlar om att visa konst i Stora kyrkan och man kommer att ha ungefär en utställning i kvartalet. Det är onekligen svårt att tänka sig en bättre utställningslokal för Håfströms "The Making of a Prophet" än en kyrka.

Verken består av serie obetitlade målningar som skulle kunna beskrivas som pedagogiska bilder ur Bibeln. Det finns något punkigt över bilderna och till sitt uttryck för de tankarna till gamla serietidningar. Något som är karaktäristiskt för dem är det färgstänk, i olika nyanser av brunt, som präglar bilderna. Det är stänk som gör bilderna levande, dynamiska, man ser något mer än ett möte fruset i tiden genom de historier som berättats om och om igen. Samtidigt känns det som något spillts på bilderna. Scenerna har befläckats och den lerfärgade akvarellen ger ett "smutsigt" intryck vilket bidrar till en mer mångfacetterad läsning av dem. Dessutom befinner sig bilderna bakom pansarglas och ett inrutat mönster ligger över alltsammans. Det måste skyddas för att det är heligt. Eller?

Profeter skapas genom de historier vi berättar för varandra. Liksom sagorna behöver även verklighetens narrativ sina hjältar, huvudpersoner som står upp för det som är rätt och riktigt. Profeten utses av den kollektiva massa som är särskilt lyhörd för hens ord. Profeten som ingen lyssnar på avfärdas som en dåre på torget, en byfåne dömd att tala för sig själv. Det ter sig nästan som regel snarare än undantag att profetens ord kommer att tokas på olika sätt. Linjer dras och delar separeras från helheten. Alla kämpar om tolkningsmonopol och hävdar bestämt att just deras tolkning är den rätta. Det finns en risk att budskapet befläckas, det fina blir fult och den blinda rättrådigheten leder till att det heliga måste skyddas med pansarglas. Serien skulle kunna läsas som en kritik eller varning för alla dem som säger sig veta Sanningen med stort S. Det enda egentligen uppriktiga svaret som kan ges på frågan uttrycks i den enda pratbubblan som finns i Håfstöms serie; Jag vet inte.

Recension // Konst

Jan Håfström – The Making of a Prophet

(Stora kyrkan, Östersund)