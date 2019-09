Freddie Ross: I det dolda våldets sfär – kraftfulla konstverk som berör

Det kan verka banalt att diskutera konst i skuggan av mäns våld mot kvinnor. Många kanske också finner det något motbjudande i att skapa konst mot bakgrund av det faktum att 22 kvinnor dödades av en närstående man förra året. Samtidigt visar kvinnojourens utställning på konstens potential när det kommer till att belysa samhällsproblem och vikten av att kunna gestalta det fula, det motbjudande och det fruktansvärda. Förmågan att skapa obehag hos betraktaren blir i sammanhanget en dygd. Det är en obehaglig utställning, det ska den vara och det är det som gör den bra. Eller för att citera ordförande för kvinnojouren i Jämtland, Jessica Ottosson: "Konst talar mer till själ och hjärta än vad informationsbroschyrer gör."

Bakom utställningen "Mäns våld mot kvinnor" står Jessica Rundberg, Sara Eriksson och Helena Lassen från kvinnojouren. I samarbete med konstnärerna Anna Erlandsson, Åsa Maria Hedberg, Annica Nordin, Ulla Granqvist och Linda Petersson, som alla är från Jämtland, samt Sisters of Jam (Moa och Mikaela Krestesen) ifrån Umeå, ämnar utställningen att skapa en dialog om problemet. Vad är mäns våld mot kvinnor? Hur känns det?

Utställningen visades för första gången på Storsjöteatern för ett och ett halvt år sedan. Nyligen visades den också i Riksdagen som ett sätt att påverka politiker på deras egen arena. Från början var det tänkt att utställningen skulle vara mobil för att på så sätt kunna nå ut till fler men på grund av lite logistiska problem gällande några av konstverken beslutade man att göra det till en stationär utställning i Östersund.

I lördags återinvigdes "Mäns våld mot kvinnor" med ett tal av den tidigare jämställdhetsministern Margareta Winberg. Runt omkring stod mängder av pappsiluetter av män, kvinnor och barn. Alla bar de också på autentiska citat, några uppmuntrande men de flesta var av nedvärderande art.

Det första verket som möter en är "Imaginär gräns" av Åsa Maria Hedberg. Verket består av en ljusprojektion och en cirkel av text på golvet. Det man kan läsa på den röda texten är: "Allt är vackert och du känner dig älskad och omsluten. -Kliv in! Du kliver självmant in i hans sfär, hans cirkel. Det verkar omöjligt att lämna trots att dina vänner säger att du kan gå... När du väl står där inne känner du dig allt mer inlåst." Om man kliver in i cirkeln tänds ljusprojektionen och en vit taggtråd omsluter en på golvet.

Alla verk på utställningen håller hög kvalité och inget av dem lämnar en känslomässigt likgiltig. Det verk som berör mig mest är Anna Erlandssons betongnovell "Vidriga små bonader". Verket består av en serie skulpturer som bildar en scen som vid första anblicken ser ganska trevlig ut, en scen som skulle kunna utspela sig i vilket hem som helst. På väggen hänger en bonad med texten: "Små små ord av kärlek sagda varje dag ger åt livet lycka hemmet ett behag." Men tittar man närmare ser man hur en av porslinsfigurerna är i färd med att fatta stryptag på en annan. I spegelbilden på de två barn som sitter med ryggen emot betraktaren kan man se deras dolda ansiktsuttryck.

Det är uttryck som vittnar om sorg och vansinnig terror. Som pricken över i:et på den irrationella ilskan ligger en ljudupptagning där glåporden haglar. Juxtapositioneringen av de lite kitschiga porslinsfigurerna och de mysiga bonaderna med de fruktansvärda detaljerna och ljudet gör det till ett fruktansvärt verk. Sett till sammanhanget är detta dock något bra och det är ett av de kraftfullaste konstverk jag sett på länge.

Faktaruta:

Vill man se utställningen kan man kostnadsfritt boka tid för konstvisning och samtal om mäns våld mot kvinnor. För information och tidsbokning kan man kontakta kvinnojouren på: konstsamtal@kvinnojour.nu