Freddie Ross: Hoppet om en ljusare framtid lyser på Galleri Lux

Grupputställningen "Windows of Opportunity – Love and Solidarity 2021", som just nu visas på Galleri Lux i Östersund, bjuder på varierad och intressant konst. Det är en fantastisk mix av konstnärliga uttryck som på många sätt understryker styrkan med olikartade perspektiv.

Måleri, textil och skulptur, står sida vid sida med text, fotografi och film. Över alltsamman ligger ett ljudverk som nästan tycks förankra och försäkra oss om att alla de andra verken, trots sina olikheter, ändå befinner sig i samma universum. På många sätt tycks utställningen understryka den franska filosofen Gilles Deleuzes tanke om att enhet är lika med mångfald. Det som först verkar vara motsägelsefullt är i själva verket endast olika aspekter av samma verklighet.

Curator för utställningen är konstnären Gert Andersson som bor och verkar i Raftsjöhöjden där han har sin konsthall Händelsehorisonten. Under 2015 gjorde Andersson en utställning under Gåxsjö Kulturdagar som bar titeln "Kärlek och Solidaritet". Den handlade om människors demokratiska förutsättningar när det kommer till möjligheten att kunna uttrycka sin kreativitet. Känslan från den utställningen har levt kvar i honom sedan dess och nu vill Andersson understryka att konsten och samtiden kan vara en möjlighet till något nytt, 'a window of opportunity'.

Den konstnär på utställningen som kanske mest utmanar vårt djupt rotade tankemönster om vad det innebär att vara människa i det västerländska samhället är Ulrika Sparre från Stockholm. I sitt konstnärskap undersöker Sparre det mänskliga sökandet efter sanning och villkoren för mänsklig existens. En föreställning som lyfts i videoverket "Ear to the Ground (wandering rocks)" och i ljudverket "Bortom allt" är hur vi vanligtvis gör en distinkt skillnad mellan objekt och subjekt. Länge visste man inte hur stenarna i Death Valley rörde på sig, det var som om de vandrade av sig själva. I dag vet man att det är en kombination av is, vatten och vind som får stenarna att vandra och lämna långa spår efter sig i öknen. I filmen kan man se hur Sparre placerar mikrofoner emot stenarna och man kan höra ljudet som de ger ifrån sig. Stenen, som urtypen av ett dött objekt, kommer plötsligt till liv och visar på egenskaper som vanligvis tillskrivs subjekt. De visar på rörelse och deras röster blir hörbara. Gränsen mellan objekt och subjekt tycks blekna i den stekheta solen.

Att vi står inför chansen att skapa något nytt visar sig också i de andra verken på utställningen. Madeleine Hazt, som varit verksam som konstnär i både New York och Kina, låter en ny sol lysa med verket "Bright Light From a New World". En rund, liten målning som verkligen lyser varmt i det steniga, katakomb-lika utställningssalen.

Hoppet om en ljusare framtid framträder även i Camilla Wolgers målningar "Juni, mellan öar" och "Juni, hoppets horisont". Men att skapa något nytt behöver inte betyda att man helt måste förkasta det gamla. Ibland kan det vara minst lika viktigt att restaurera och laga det som håller på att falla sönder. Detta är en tanke som återfinns i det fotografiska verket "Hagia Sophia" av konstnären Corinne Ericson.

Kopplingen som finns mellan dåtid, nutid och framtid blir som tydligast i de verk gjorts av Gert Anderssons egna släktingar. Textilerna av Emma Håkansson (Anderssons farfars mor) och målningen av Tobi Andersson Fägerskiöld (hans syster) blir likt ekon av röster som inte längre finns ibland oss. Genom sina verk talar de fortfarande till oss på ett sätt som gör att det som var fortfarande är. Kanske är det det som Andersson, med färg, vill förmedla till oss genom sitt eget verk "Parallella världar".

En fantastisk utställning!

Fakta / Recension

Konstutställningen "Windows of Opportunity"

Galleri Lux i Östersund

Medverkande konstnärer: Tobi Andersson Fägerskiöld, Gert Andersson, Corinne Ericson, Madeleine Hatz, Emma Håkansson, Ulrika Sparre och Camilla Wolgers.

Kan ses till och med den 21:a juli.

Läs mer: Freddie Ross om Seebacher på Lux: ’’Kan vara årets bästa utställning’’