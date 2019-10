Freddie Ross: Hackås och Henriksson – en bra inledning av Konstens Vecka

Den första jag besökte var Kåre Henrikssons utställning på Galleri Remi. Utställningen öppnades redan den 14:e september och pågår till konstveckans slut den 6:e oktober. Kåre Henriksson har blivit något av en jämtländsk konstlegend. När jag tipsades om utställningen var det med orden; "Du måste se den. Kåre Henriksson är den bästa konstnär'n Jämtland har!" Han har även kallats för "Jämtlands bäst bevarade hemlighet", och det kan nog ligga något i det. Trots att jag sett hans Storsjöyran-affischer flera gånger har Henriksson gått under radarn och det var först i samband med denna utställning jag fick höra hans namn.

Kåre Henriksson skulle kunna beskrivas som en naivistisk Jackson Pollock med penseln emot duken. Istället för att droppa, skvätta och stänka fram de många linjerna låter han penseln glida över duken i snirkliga, organiska mönster. Färglager på färglager bygger upp abstrakta bilder och ibland dyker där upp figurativa mönster och siluetter. Det naivistiska finner man bland annat i Henrikssons val av färger och i den lekfullhet som återspeglas i många av hans verk, inte minst i målningen "Spöket Laban". Två av mina personliga favoriter skiljer sig från mängden av Henrikssons verk. "Tophat 6" och "Tophat 4" påminner till uttrycket om ett screentryck men enligt verklistan är det olja, på vad som ser ut att vara pannå. Hur det än är med den saken fångar bilderna en och de påminner om en abstrakt seriestripp som ekar dada.

På Hackås Maskin och Kultur var det grupputställning med inte mindre än tio konstnärer. Uttrycken skiljde sig åt och hela utställningen visade prov på konstens mångfald. Michael Cedlind visade verkligheten som film med verket "En film". Maria Hilmersson-Landgrens komposition "Endless Wave", hördes ur högtalarna. På väggarna hängde Hanna Hulthéns träskulpturer "Armar". Katarina Lundbergs fotorealistiska målningar fascinerar, särskilt verket "Lyftbord". Man kan även lyssna till Erik Malmstens ljudinstallation "Revtömning". Från taket hänger Erika Stöckels kroppsinspirerade skulpturserie "You put it inside your body, it turns into you." Längs väggarna hänger också Alva Willemarks stora kolteckningar där hon undersöker affektivt kroppsrelaterat arbete. Man kan läsa poesi skriven av Camilla Ericson och Caroline Taracci Nilsson. Man kan även se Florence Wilds teckningar "Desired Paths" och hennes skulpturinstallation "Maiden". Det finns med andra ord väldigt mycket att uppleva och se på Hackås Maskin och Kultur.

Det är en bra inledning på Konstens Vecka och båda dessa utställningar rekommenderas varmt.

Recension // Konst

Galleri Remi: Kåre Henriksson

Hackås Maskin & Kultur: Michael Cedlind, Maria Hilmersson-Landgren, Hanna Hultén, Katarina Lundberg, Erik Malmsten, Erika Stöckel, Florence Wild, Alva Willemark