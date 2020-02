Frank Arhin först ut i Sportens nya serie ”Jobbintervjun” – avslöjar drömmen om toppligan: ”Min spelstil passar bra där”

Under säsongen kommer vi att träffa ÖFK:s spelare i en lite annan skepnad än tidigare. I den situation som många tycker är den absolut jobbigaste, nämligen en arbetsintervju.

Först ut är ÖFK:s talangfulle mittfältare Frank Arhin som kämpar om en startplats i säsongens första tävlingsmatch på söndag mot Eskilsminne.

Han kom till klubben under sommaren 2017. Han hade tidigare vunnit Gothia Cup vid två tillfällen med det ghananska laget Right To Dream academy.

Hej, Frank. Välkommen till den här jobbintervjun.

– Hej, tack.

Fullständigt namn?

– Frank Arhin.

Ålder?

– 21 år, jag fyllde i söndags.

Vilka språk behärskar du?

– Engelska och ett lokalt ghananskt språk. Men jag vill lära mig svenska. Jag kan 0,5 procent svenska.

Hur hanterar du stress?

– Förr var det väldigt rörigt. När jag blev stressad var det svårt för mig att hantera det. Om jag inte fick spela eller fick skador. Jag försökte bara vara positiv. Nu har jag fått mer erfarenhet. Jag plockar upp grejer från många. Om man lär sig mycket av andra kommer det till en punkt att du kan hjälpa dig själv.

Berätta om en konflikt eller en utmaning du haft på jobbet och hur du hanterat det?

– Utmaningen för mig har varit vädret. Men nu kan jag inte klaga på det längre. Det får inte påverka mina prestationer.

Hur väl kommer du överens med dina kollegor?

– Det är en ung grupp. Jag umgås mer med de äldre spelarna. Jag är ganska blyg av mig. Men på planen är det annorlunda. Där tar jag för mig.

Hur skulle dina kollegor beskriva dig?

– De äldre skulle nog beskriva mig bättre. De nya vet inte lika mycket om mig. De skulle nog säga att jag är blyg. Men de kommer att lära känna mig bättre framöver.

Vilka är dina största utvecklingsmöjligheter?

– Jag vill skapa fler chanser för våra anfallare. Jag vill göra mer poäng. Jag vill också bli bättre på mitt försvarsspel, att kunna jobba från box till box. Det har varit mitt stora fokus.

Var ser du dig själv om fem år?

– Med min potential borde jag spela i något av de bästa lagen i Europa. Ingen vet vad som kommer att hända. Allt handlar om att jobba hårt och pusha sig.

– Jag skulle föredra spanska ligan. Min spelstil passar bra där. Det är teknisk och taktiskt fotboll och lagen vill spela mycket efter backen. Det är mer fysiskt i England och jag är ingen fysisk spelare.

Söker du även andra jobb för tillfället?

– Nej inte alls.

– Efter fotbollen vill jag bli en entreprenör. Jag läser mycket om det. Men det är inget som jag kommer börja med det nu. Jag vill ha min egen business och att få säga åt andra vad de ska göra.

Tack Frank, du får jobbet.

– Haha, tack så mycket.