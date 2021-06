Från division 5 till Premier League – Hamberg: ”ÖFK behöver inte mig här och nu”

Efter Östersunds FK:s framgångar är det lätt att glömma, men det var inte länge sedan fotbollen i Jämtland befann sig på en mörk plats.

I samma veva som ÖFK fyllde 10 år, 2006, gick föreningen igenom några av de värsta hundåren. Fotbollen som spelades av både ÖFK och andra lag i länet var inte underhållande.

Det tyckte i alla några killar på drygt 20 år som på ett kaxigt – vissa skulle nog använda vassare adjektiv – sätt reagerade på detta.

Den som tog initiativet och var drivande i skapandet av den nya föreningen, BK Björnen, var Björn Hamberg. För transparensens skull ska det tilläggas att undertecknad var medgrundare.

När jag minns den tiden var det framför allt gladfotboll det handlade om. Vi jublade mer åt en tunnel än åt ett mål. Känner du fortfarande att du kan vara sann mot den idén när du nu är Premier League-tränare?

– Det hänger absolut fortfarande ihop med hur vi försöker spela, det har det varit i såväl ÖFK, Swansea och Brighton. Sedan får man så klart se till vad en tunnel är värd i slutändan, säger Hamberg när vi ses i Badhusparken en solig torsdag i juni.

Han tänker efter och fortsätter:

– Men om en tunnel innebär att det ger utrymme för att en spelare får ta risker och utmana sig själva samt att fans och medspelare gillar det, då ser jag bara plus med det. En tunnel är fortfarande något av det bästa man kan se.

Jag tycker att jag ser gladfotboll i hur ni spelar i Premier League nu. Om inte du och Graham stått för samma saker och han hade varit mer av en Drillo-fotbollsförespråkare, hade ni fortfarande gått bra ihop?

– Oj, som tur är har jag inte behövt ställas inför det, sen vet jag inte om Graham uppskattar en tunnel lika mycket som jag gör. Men jag kan aldrig säga att Graham stått för något annat än ett kreativt spel, att spela bollen efter marken och ta sig an sin motståndare en mot en.

– Ju fler saker man har gemensamt, desto större chans är det att man fungerar ihop över tid. Det spelar ingen roll om det är en relation inom fotboll eller med en sambo. Men det är klart att det är svårt för mig att säga att jag hade tyckt det var lika roligt med tjongfotboll, då är svaret nej.

Den kritik som Janne och Sverige fått efter matchen mot Spanien är för mig obegriplig

Min känsla efter Sveriges öppningsmatch i EM var att jag inte riktigt kan stå bakom det som landslaget visade upp. Jag förstår att en poäng är en poäng, men det kändes inte kul. Delar du den bilden?

– Den kritik som Janne och Sverige fått efter matchen mot Spanien är för mig obegriplig. Det är en match av väldigt många och det är en match där jag tror att många i Sverige också sagt att det hade gått att göra bättre med boll. Om det är motstånd, taktik eller individuella spelares insatser för dagen... Det är svårt att säga varför de inte kom upp i den nivån de ville.

– Men Janne behöver inte skämmas. Jag har kanske varit kritisk för många år sedan när det såg ut på det här sättet i varje match, nu är det en match på bortaplan. Vad är gladfotboll i ett mästerskap mot Spanien borta?

Om vi hade suttit här för 15 år sedan, hade du inte varit mer på min sida då?

– Jag hade varit närmare, men det här handlar om en match.

– Ta fotbollen vi spelar nu med Graham. Det kan ha varit med Swansea eller med Brighton där vi gjort samma sak, men vi måste också kolla oss i spegeln efter matchen och fråga oss om det är vad vi vill göra nästa lördag? Men den matchen där och då var det vad som krävdes, job done.

Era mest uppmärksammade segrar med Brighton har varit mot topplag. Har ni spelat mer cyniskt då?

– Nej, tvärt om vill jag säga. Liverpool borta campade vi mycket runt eget straffområde under långa perioder och när de börjar bli frustrerade hittar vi ytor. När vi hittar ytor kan vi komma in i matchen och kliva högre. Under fjolåret försökte vi göra samma sak mot Manchester United och Manchester City, men de var för bra och vi förlorade stort.

– Men självklart hade jag tänkt annorlunda för 15 år sedan när vi inte visste någonting och stod och slog tunnlar på spelare i Bräcke. Det är världen, det är livet i ett nötskal, säger Hamberg med ett skratt.

Trots att BK Björnen var ett projekt som till stora delar handlade om ett ungt kompisgäng som var ute efter att ha kul mer än något annat kan Hamberg se att det på ett sätt var startskottet för att han i dag har nått högsta nivån.

– Jag är i en period i livet där jag kan tänka tillbaka på att jag som spelare fått spela en fotboll som jag kanske hade svårt att identifiera mig med. Jag var troligtvis naiv som ung och tänkte att ville bli tränare för att jag trodde att det gick att göra bättre och blev erbjuden ett P13-lag någonstans och jag ville kanske göra något med äldre spelare.

– Med BK Björnen fick jag möjlighet att göra det tillsammans med mina bästa vänner, men jag fick också faktiskt vara huvudtränare. Oavsett om det var på låg nivå fick jag ändå skapa en chans för mig själv. Det är nog snarare det än den fotboll vi spelade som skapat möjlighet för mig att vara där jag är i dag.

Det är som alltid, Graham är boss

Hur mycket har du att säga till om i Brightons organisation och ert sätt att spela i dag?

– Det är som alltid, Graham är boss. Det har han alltid varit och det kommer han alltid att vara. Sedan är vi tre med mig, Billy och Bruno som är närmast. Utöver oss har vi ett team med analytiker som har sin input. Det är svårt för mig att sätta en siffra på det, säger Hamberg och konstaterar samtidigt att tränarrollen är mer tydlig i dag.

– Här i ÖFK kunde jag komma ut med kameran och målvaktshandskar på träningen. Jag fick stå och filma, sedan hoppa in som målvakt när det blev spel och vara tränare på det. När organisationen är större har jag en tydligare tränarroll nu. Jag skulle säga att delen för mig nu är större än någonsin.

Inför den allsvenska säsongen berättade Henrik Rydström för Sporten att han stod Hamberg nära och att han inspirerades av Graham Potter och hans stab.

Hur mycket kontakt har du med Rydström och andra tränare i Sverige?

– De jag känner har jag oftast gått utbildningar tillsammans med. Jag har jobbat mycket med både Axel Kjäll, Bartosz Grzelak och Daniel Andersson tidigare. Under Pro-kursen har jag jobbat mycket med Henrik. Vi satt i många djupare diskussioner och det är kul att han säger att han inspireras. Men jag kan också kolla Kalmar och inspireras av vad de gör. Oavsett vilket lag man tittar på finns det alltid saker man kan stjäla.

– Men jag har många både i superettan och allsvenskan som jag följer närmare. Jag och Bartosz pratar åtminstone varannan vecka om allt möjligt.

Det blir många hypotetiska frågor nu, men hur skulle du ställa dig till ett förslag som huvudtränare i en allsvensk klubb? Eller superettan för den delen?

– Så länge jag har kontrakt med Brighton är fokus på Brighton. Jag har fått den här frågan en miljon gånger och jag har alltid sagt att jag vill jobba så högt upp som möjligt. Jag har alltid sagt att här och nu är min största chans, det sa jag redan i superettan. Jag tror inte att jag hade varit högre upp än jag är nu om jag varit själv.

– Man ska vara ödmjuk. Finns det klubbar där ute som skulle lägga fram ett erbjudande och säga att de har en plan för mig är det klart att jag skulle behöva tänka på det, men jag är inte i en situation där jag behöver söka jobb.

– Det är Premier League vi jobbar i nu. Det kan vara once in a liftetime, eller så är det här mitt liv resten av livet. Här och nu vill jag vara Grahams bästa hjälp. Jag har ett kontrakt med Brighton som är en fantastisk klubb med en fantastisk ordförande. Skulle jag tänka att jag vill något annat så skulle jag inte respektera relationen med Graham och Billy eller relationen med Brighton.

Premier League till trots. Det senaste dryga året har inte inneburit särskilt mycket glamour för Hamberg. Familjen utökades också med ett andra barn under pandemin.

Det är väl det enda du och jag har gemensamt i vår vardag nu, vi är båda småbarnsföräldrar. Hur är det att vara småbarnsförälder och PL-tränare?

– Det är bara att tacka Anna för det, men att vara småbarnsförälder och Premier League-tränare är nog mer fantastiskt än att bara vara Premier League-tränare. Det är lätt att man blir uppslukad av jobbet.

– Det är svårt att sätta ord på hur tacksam jag är för att min sambo som vill dela det här. Det är lätt att prata om hur fint det är med ett liv i Premier League, men som familj lever vi ett liv i ett annat land utan vänner och familj. Hur Anna har tagit sig an det livet är fantastiskt. Vi trivs, men senaste 1,5 året har vi levt ett liv som inte är ett liv. Det har varit nära hemskt.

– Att få barn under en pandemi utan att kunna få hjälp och besök och vara inlåst, då är det framför allt lättare att vara Premier League-tränare än att vara hemma med en nyfödd och en 6-åring.

Nedstängningen av samhället har varit betydligt hårdare i Storbritannien än i Sverige och trots att Brighton och övriga ligalag fick avsluta säsongen med publik på två matcher märks pandemin fortfarande tydligt.

– Vi sitter fortfarande på jobbet med munskydd och plastskivor mellan oss på lunchen. Vi testas två gånger i veckan och bor på hotell som är tomma. Det är inte synd om mig, men världen har sett lite annorlunda ut.

Det är inte synd om dig, men vad tycker om oss som varit i Sverige och gnäller?

– Det är jätteintressant att komma hem. Allt är subjektivt och alla har sin vardag. När det rubbas kommer det kännas som att det är orättvisor överallt. Men att jämföra med England har jag fått möjlighet att göra fler saker på tre veckor nu när jag kommit hem än jag gjort där på mer än ett år. Jag går på affären med munskydd här och folk frågar om det verkligen behövs? Det är speciella tider.

ÖFK behöver inte mig här och nu. Här och nu har jag också ett jobb som jag inte vill byta mot något annat.

Redan tidigt i vintras stod det klart att Potter och hans stab fick förlängt kontrakt med Brighton till 2025, så Hamberg vet att han kommer vara baserad i England under lång tid framöver. Men Östersund är fortfarande hemma för familjen.

– Vi är absolut hemmakära. Vi har varit borta i tre år nu utan att ha någon bas när vi är hemma. Vi letar med ljus och lykta nu efter att ha någonstans där vi kan ha ett hem. Det är viktigt för oss att behålla kontakten med staden och vi letar något nära Storsjön.

Så om någon ser dig i Östersund med omnejd under säsong behöver man inte tipsa tidningen om att du kan ta över ÖFK?

– Nej, då är jag nog hemma för att ladda batterierna och inget annat.

Men du stänger ingen dörr för ÖFK?

– Jag följer fortfarande ÖFK med största intresse. Jag önskar bara att de kan få några bra resultat och lite arbetsro, vilket det var länge sedan de fick. ÖFK behöver inte mig här och nu. Här och nu har jag också ett jobb som jag inte vill byta mot något annat.

Allt började på ett sätt med en reaktion på att fotbollen som spelades här i länet var tråkig.

Är det så att du hoppas att det inte ska behöva komma några som oss och reagera igen, längre fram?

– Tvärt om. Jag hoppas att folk som känner att de kan förändra något till det bättre, oavsett om det handlar om samhället eller fotboll, ska ta den möjligheten att förändra.