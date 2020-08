Framtidens distansarbete ska mejslas fram i Östersund: ”Det finns väldigt lite kunskap”

Vad händer med ett företags kultur och sammanhållning när dess medarbetare får jobba på distans? När Folkhälsomyndigheten rekommenderade fortsatt distansarbete till hösten, och stora multinationella företag som Facebook och Twitter uppmanade sina anställda att jobba på distans så fick det effekter och innebar utmaningar. Vilka dessa är och hur det påverkar företag och organisationer sägs vara motorn i The Remote Lab, en betaltjänst som ska fungera som ett centrum om framtidens distansarbete och stimulera samarbeten. The Remote Lab ska bland annat erbjuda kurser i it-säkerhet, hur man bygger upp en hemmakontorsmiljö, hur man bygger upp ett virtuellt team och omvärldsbevakning.

Bakom initiativet står Gomorron Östersund, som drivs av entreprenörerna Johan Ranbrandt, Jenny Sandström, Maria Svensson Wiklander, Anders Rådberg, Thomas Hallberg och Simon Nordberg. Lokala finansiärer är Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Mittuniversitetet och Östersunds kommun.

Gomorron Östersund har flexibla kontorsplatser för distansarbete i Östersunds stadskärna, men även fasta sådana.

– Redan innan coronapandemin var distansarbete en global trend som ökat, men det senaste halvåret har gjort det tydligare att det blir utmaningar i och med det. Det finns väldigt lite kunskap om hur man bör sätta upp sin organisation, bedriva ledarskap, och skapa företagskultur på distans, säger Maria Svensson Wiklander, en av grundarna av The Remote Lab.

– Ofta hamnar man i en ojämställd situation när man jobbar på distans, medan ens kollegor jobbar på ett fysiskt kontor. Det vill vi försöka förebygga och hjälpa företag med, nu när denna transformation pågår.

Vilken slags omvärldsbevakning kommer ni att erbjuda?

– Vi kommer att släppa en rapport denna vecka, som samlas in av Institute for the future, en framtidsforskningorganisation, och den rör saker som hindrar distansarbete. Vi tittar på fyra olika områden, till exempel geografi. Det visar sig till exempel att dyra adresser som tidigare varit efterfrågade i stora städer, nu är allt mindre efterfrågade i och med att företag bedömer att de inte är i samma behov av kontorsyta. Vad händer då med efterfrågan av de lokalerna och alla tjänster omkring? Vi samlar ihop såna signaler och gör en hypotes om det, och det är hjälpsamt för de som vill fatta beslut om framtiden för sitt företag eller organisation.

– Det kommer även finnas en egen rapport kring attityder hos anställda och företagsledare i Sverige kring distansarbete och att fortsätta arbeta på distans i framtiden, säger Maria Svensson Wiklander.

The Remote Lab kommer att finnas i ett fysiskt kontor som öppnar i början av nästa år.