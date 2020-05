Foto och musikupplevelser längs Östersunds gator och torg

Runt om i stadens skyltfönster har det sedan några veckor tillbaka gått att se olika konsertfoton. Tillsammans med bilderna finns en länk och en skylt till en spellista på Spotify, samma musik som hör till artisten på fotona. Bakom bilderna och initiativet står fotografen Katarina Norström, hemvändande Östersundare med mångårig erfarenhet av konsertfotograferande, i samarbete med Destination Östersund.

- När coronan kom så blev det ett tomt hål i Östersund när alla kulturevenemang försvann. Att göra en sån här utställning gör att man kan uppleva musik och kultur utan att behöva gå in i en lokal utan man kan bara titta genom skyltfönstren. Jag tog kontakt med Calle Hedman på Destination Östersund och det resulterade i det här, säger hon.

Foto och musikupplevelsen har fått namnet “Music is the forest I want to get lost in” och har tidigare visats i Sollefteå, där Katarina Norström bodde förut.

- Jag har fotat konserter under många år och när jag i Sollefteå för några år sedan fick en förfrågan om att vara med i en utställning där de ville lyfta kvinnliga fotografer så kände jag att det var dags att borsta av konsertfotografierna. Så det är en bred genre, både musik och uttrycksmässigt.

Fotona finns att se i skyltfönster längs Prästgatan, Stortorget, Hamngatan, Storgatan och Kyrkgatan.

Utställningen är planerad att hänga till sista juni och därefter är målsättningen att en ny utställning ska ta vid.

Här finns utställningen:

Kyrkgatan: Mittpunkten

Hamngatan: FinInunder, Artut

Prästgatan: Jeansbolaget, Peak Performance, Telogott, Burmans, Westwalls, Zmillas, Hamm & Nilsson, Lindex, Wellnesskliniken, Naturkompaniet, Väskan

Stortorget: Min Lilla Affär, Gå-& Löpkliniken Storgatan: DoIT, Gabriel, Reika, Tygcenter, Alina, Svenssons ramar