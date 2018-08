Debutanten målskytt och Bergqvists skada – här är det hetaste från ÖFK:s cupvinst mot FC Gute

Se höjdpunkter från matchen här:

Debutanterna

Både Jerrell Sellars och Henrik Bellman fick debutera på torsdagskvällen. Sellars blev även målskytt, han var dessutom pigg under hela matchen. En fin vänsterfot och bra steg. Bellman kom in i mitten av den första halvleken. Han var inte riktigt lika delaktig i det offensiva spelet inledningsvis, men jobbade sig in i matchen. Både kan bli nycklar i höst när Saman Ghoddos målskytte kommer att saknas.

Douglas Bergqvists skada

Han klev av efter 28 minuter och tog sig mot låret. Oroande. Han har varit given i startelvan under Ian Burchnalls ledning. Han har spelat på många positioner och varit en viktig del i det fysiska spelet på planen. Var även trolig att starta i derbyt. Detta påskyndar nog Rewan Amins intåg i laget på allvar.

Gutes inledning av andra halvlek

Det blev en chockstart för ÖFK i den andra halvleken. Två snabba mål, och även en stor nivåsänkning från ÖFK:s sida. Gute hade spelet i en lång period. Andreas Andersson såg ut att kunna ta första målet, men andra var en riktig pärla från William Jan. Men ÖFK kunde till slut piggna till och sätta 4–2-målet vilket släckte Gutes hopp.

Kpozos lyft

Patrick Kpozos självförtroende kan knappast ha varit högre tidigare i ÖFK. Inhoppen mot Kalmar och IFK Göteborg var lovande. Och han skörde stora framgångar mot Gute på torsdagskvällen. Så pass bra att det inte kan vara långt ifrån startplats i söndagens derby mot GIF Sundsvall.

Matchfakta:

FC Gute–Östersunds FK 2–5 (0–3)

Målskyttar: 0–1 (2) Ludvig Fritzson, 0–2 (11) Frank Arhin 0–3 (19) Jerell Sellars, 1–3 (48) William Dahström, 2–3 (51) William Jan, 2–4 (63) Ludvig Fritzson, 2–5 (71) Simon Kroos

Domare: Adam Ladebäck

Publiksiffra: 1098

Se matchen i repris här:

