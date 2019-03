Inte kört för en fotbollshall i Östersund: "Ska tydligen finnas investerare"

LT har berättat om kampen för en helt ny fotbollshall i Östersund vid flera tillfällen.

Det var den unge fotbollstalangen Sixten Sköldqvist som i januari förra året skickade in ett medborgarförslag om att kommunen skulle verka för att uppföra en fullstor fotbollshall för framförallt ungdomarna att spela i när det köldbiter som värst under vinterhalvåret. Han var själv nära att förfrysa tårna i samband med en kylig utomhusträning förra säsongen.

Men såväl tjänstemän som politiker har konsekvent sagt nej.

”Motivering till beslutet är att kommunen i dagsläget utreder vilka idrottsanläggningar som behöver byggas under de kommande åren. Frågan om en inomhushall för fotboll lyfts in i pågående utredning för anläggningsutveckling”, noterade kultur- och fritidsnämnden i oktober förra året.

Fast på torsdagens kommunfullmäktige var det Maria Nerpin (S) som fick ledamöterna att tänka om.

– Kan vi inte tänka tvärtom. I den arenautredning som finns så påvisas det att det behövs en fotbollshall. Och det ska tydligen finnas investerare i det här fallet, säger hon.

Bosse Svensson (C):

– Ska vi sätta oss i en situation att ni vet saker som tydligen inte arenautredningen, kommunstyrelsen och kultur och fritid inte vet så är det ju synd. Därför yrkar jag på en återremiss.

Maria Nerpin:

– Jag har inga baktankar kring det här. Men om det nu finns en investerare så tycker jag att vi ska titta på det.

Pär Löfstrand (L) anser också att det finns anledning att skicka frågan om en fotbollshall på en förnyad utredning samt att markfrågan är en viktig pusselbit.

– Det är klokt att utreda det här ett varv till. Får man en extern investering och en säkerställd drift måste vi också titta på vilken mark som skulle kunna vara möjlig, säger han.

Företagare som LT tidigare har pratat med och som är beredda att investera har pekat ut området kring curlinghallen ovanför Jamtli.

Fotbollshallen som sedan förra våren finns på ritbordet beräknas kosta runt 60 miljoner kronor. Den är, till skillnad från ÖP-hallen, en fullstor elvamannaplan och ska – om den blir verklighet – kunna hålla landskampsstandard.

– En sådan här hall öppnar ju för fler möjligheter. Då kan vi ha landskamper, ÖFK skulle kunna spela mot ett storlag under vintertid och slipper skotta sin plan och större evenemang kan flytta in under tak om vädret blir för dåligt, sade Anders Lindh, en av flera företagare som vill bekosta en multianläggning för i huvudsak ungdomsidrotten och fotbollen i december förra året.

Kommunfullmäktiges beslut är att ge kommundirektören i uppdrag att kika närmare på hur aktuellt det är för eventuella investerare att satsa på en hall och hur kalkylerna ser ut.