Hamberg blir första jämten i världens största liga: "Hoppas att många kan känna sig stolta"

Swansea slutade på tionde plats i den engelska andradivisionen och åkte ut i kvartsfinalen av anrika FA-cupen mot Manchester City som sedermera vann hela turneringen.

– Den sista månaden har varit väldigt intensiv. Vi hade många matcher på kort tid och även spel i cupen. Sedan gick det från 100 till noll. Jag stack iväg på semester efter säsongen, säger Björn Hamberg.

– Men jag fattade att något var på gång under semestern. All kontakt har skett via Graham, men Brighton visade tidigt att de ville ha oss.

Han fick avbryta semestern efter en vecka och åka tillbaka till de brittiska öarna för att skriva på med Premier League-klubben Brighton. Tillsammans med huvudtränaren Graham Potter, assisterande tränare Billy Reid och scouten Kyle Macaulay flyttar han nu österut, från Wales till England. Från andradivisionen i England till världens största fotbollsliga.

– Vi fyra kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi trivs väldigt bra tillsammans och det är genuint. Det här känns som rätt val och vi hade inte tagit det annars. För att vi hade något väldigt bra på gång i Swansea också. Många unga spelare som utvecklades och vi hade stort stöd.

Swansea har haft ett turbulent år. Dels uttåget ur Premier League förra våren men också i vintras när klubbens ordförande Huw Jenkins tvingades lämna.

– Det är ingen hemlighet att Swansea behövde skära på kostnaderna. De hade en ny ordförande och ägarnas fokus var på att rädda klubbens existens. Det måste man köpa – att klubben är viktigare än någon enskild individ.

Det blir skillnad på den fronten.

– Brighton har en stabil ägare och en infrastruktur som är topp-toppklass. Det finns förutsättningar att lyckas där.

Han kommer att ha samma roll som både i ÖFK och Swansea, en assisterande tränare som har nära kontakt med spelartruppen. Men antalet anställda kommer att vara betydligt fler och ekonomin starkare.

– Det kommer finnas fler som har en input. Men det är fortfarande lika viktigt att få spelarna att tro på mig och att lita på mig, säger Hamberg och fortsätter:

– Jag har okej koll på Brighton. Jag har har sett ett tiotal matcher. Men mycket av arbetet nu innan vi återsamlas i Brighton är att göra research och veta så mycket som möjligt.

Flytten till Swansea har fungerat väldigt smidigt för Björn och hans familj.

– Den var inte så svår, det kan jag tacka min sambo för. Hon har trivts väldigt bra och min dotter också. Det känns väldigt kul att flytta igen, Brighton är en fantastisk stad.

Han har haft några dagar på sig sedan det blev officiellt.

– Det börjar sjunka in nu. Det är faktiskt jäkligt stort. Jag är stolt över att kommit så här långt och jag vet hur mycket hårt jobb som ligger bakom det. Det här är belöningen för det.

– Att få vara den första jämtlänningen i Premier League är stort. Jag hoppas att många jämtar kan känna sig stolta. Det finns många som jag skulle vilja tacka genom åren fram till det här.

Han ska landa på hemmaplan för semester kommande vecka, men fotbollen lever kvar hos Björn Hamberg trots ledighet och det spelar ingen roll om det är Premier League eller de lägre divisionerna i Sverige.

– Jag längtar redan till nästa vecka när Frösö 2 möter ÖFK Cosmos i division 5 på Lövsta. Jag är en frösöpojk och kommer nog alltid att vara det, säger Björn Hamberg.