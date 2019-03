Fredrik Sjölund: Rösten, ledaren och karaktären kommer att saknas

Douglas Bergqvist lånas ut till norska Haugesund. Bergqvist är en av de som varit i klubben allra längst.

Han är en ledare. Han är den som hörs överlägset mest på träningar. Eller som Hosam Aiesh och Saman Ghoddos beskrev honom för ett år sedan:

- Han bränner 150 kalorier varje träning på att skrika.

Han var också en av spelarna som fick ett lyft samtidigt som Ian Burchnall tog över. Han var närmast given under hösten. Därför känns det överraskande att han inte ska vara kvar under Burchnalls första hela säsong i Sverige.

Aiesh och Ghoddos beskrev också han driv.

– En väldigt seriös spelare som kan ta sig långt med sin starka vilja.

Det är bara att instämma, han är en riktig vinnarskalle med stark karaktär. En sådan du vill ha med dig när du ska ut i strid på fotbollsplanen.

Om beslutet gäller det fotbollsmässiga kanske det finns poänger. Många mittbackar samsas om få platser i laget och två nya har värvats in under vintern. Men också att han inte är hemmafostrad. Nio av 18 i varje matchtrupp måste vara det.

Beslutet utanför fotbollsplanen känns desto knepigare. Han är en naturlig ledare och har varit med i Östersunds FK sedan 2014. Att inte ha kvar honom i en övergångsperiod känns som ett feltänk.

Det måste finnas stöttepelare som kan föra vidare klubbens kultur till den nya sportsliga ledningen med mängder av nya namn i truppen.

Snart finns det inga kvar.