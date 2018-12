Flera ÖFK-anställda ingick i brottsutredningen – agerade "målvakter" i Driftaren AB

Åtalet gäller att fakturorna mellan Driftaren AB och Sollefteåföretaget är osanna och har omfattat arbete som inte utförts. Syftet med faktureringen har varit att förflytta pengar från Sollefteåföretaget, som mottagit betalning för osanna fakturor från Peab och F7AB, till Driftaren AB.

Enligt åtalet ska beloppet på de osanna fakturorna vara 3,9 miljoner kronor. Det gäller fram till 2013.

Peab misstänkte redan då att det började föras över pengar från deras bolag till ÖFK via fotbollsklubbens dotterbolag Driftaren. Företaget hade i uppdrag från Östersunds kommun att sköta driften av Jämtkraft Arena.

Två ÖFK-anställda och en med ÖFK-anknytning har i höst varit delgiven misstanke om bokföringsbrott i just Driftaren. Misstankarna avskrevs då det brottet skulle hinna preskriberas före åklagaren var klar med utredningen när det gäller den ena ÖFK-misstänkta. De andra kunde inte åklagaren bevisa att de hade begått brott.

Medan Daniel Kindberg själv åtalats för grovt bokföringsbrott i bolaget.

ÖFK svarade på anklagelserna på följande vis under måndagen:

– Alla som varit inblandade i Driftaren AB vet att vi har utfört de tjänster som vi har fakturerat, i övrigt har vi inga kommentarer, meddelar klubben via medieansvariga Niclas Lidström.

Kindberg nekar till brott.

I förundersökningsprotokollet framkommer det att en av de som avlönades av Driftaren AB under 2013 var ÖFK:s tränare just då, Graham Potter. Han fick en lön på 225 000 kronor för inkomståret 2013.

I en rapport som revisionsbyrån till bolaget skickade till styrelsen i bolaget 4 mars 2013, kommer det fram kritik mot hur Driftaren AB sköttes.

En generell notering är att det förekommer många transaktioner med närstående företag eller till företag som representeras av ledande personer i såväl Driftaren som i Östersunds FK.

Och fortsätter på följande vis:

I vår granskning har vi inte kunnat verifiera att Driftaren har fakturerat samtliga dessa tjänster vidare till berörda fastighetsägare. Vi kan därmed inte utesluta att det finns oredovisade intäkter i Driftaren.

I samband med rapporten avgick den dåvarande revisorn, men den kärva ekonomiska situationen fortsatte.

I maj 2014 ställde Svenska Fotbollförbundet hårda krav på ÖFK. Klubbens resultat för 2013 imponerade inte och för tredje gången på kort tid så hade bolaget hamnat hos Kronofogden för obetalda räkningar. Och det är under detta år som Daniel Kindberg kliver in med 4,5 miljoner kronor till ÖFK via sitt bolag Daki AB.

Kommande år hade bolaget återigen problem.

Under en mejlkonversation i maj 2015 diskuterades de skulder som fanns i Driftaren AB. Kronofogden kallade den dåvarande ordföranden i bolaget till ett personligt möte. Totalt låg skulden på 500 000 från Skatteverket och Kronofogden, samt 315 000 i en avbetalningsplan.

I mejlen skrev en av de inblandade som också var anställd i Östersunds FK till Daniel Kindberg:

"Hur ska vi göra? Varken [.....] eller jag (och jag antar att [.....] inte heller vill) vill vara kvar som målvakter i Driftaren något mer"

Daniel Kindberg svarade:

"Jag fixar in pengar till Driftaren denna vecka så kan vi reglera skulderna"

Senare kom också pengarna in till Kronofogden och skulden var reglerad tills vidare.

Våren 2014 tog sedan Östersunds kommun över driften av Jämtkraft Arena.

I den ansökan om åtal som lämnades in i måndags så rör den större delen misstänkt osanna fakturor från ett Sollefteåföretag till Peab, som i sin tur skickat dem vidare till Östersundshem. Med andra ord samma upplägg som i Driftaren. Daniel Kindberg säger i ett förhör att tanken hela tiden var att få in pengar till ÖFK eftersom föreningen hade det svårt.

I senare förhör drar han tillbaka sitt erkännande av brott, men säger att Sollefteåföretaget fått många uppdrag eftersom det sponsrat ÖFK.