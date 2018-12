Flera miljoner har gått från Sollefteåföretaget till ÖFK – SvFF startar utredning: "Ingenting fotbollen vill ha"

Vi kunde tidigare berätta att Peab utredde just dotterbolaget Driftaren AB. Företaget bildades av fotbollsklubben för att ta hand om driften av Jämtkraft Arena. 2014 tog dock Östersunds kommun över ägandet och skötseln av arenan.

Enligt uppgifter till ÖP började Peab visa intresse för det som försiggick på Stadsdel Norr en bit in på 2010-talet. Något som styrks i den stämningsansökan som kom in på måndagsmorgonen.

I åtalet står det:

Åtalet i denna del avser att fakturorna mellan Driftaren AB och Sollefteåföretaget är osanna och har omfattat arbete som inte utförts. Syftet med faktureringen har varit att förflytta pengar från Sollefteåföretaget, som mottagit betalning för osanna fakturor från Peab och F7AB, till Driftaren AB.

Det gäller 3,9 miljoner kronor. Bevisningen består av bland annat mejlkonversationer mellan Daniel Kindberg och Sollefteåföretagaren. Fakturor som har skickats under 2013.

Daniel Kindberg nekar till brott.

ÖFK svarar på anklagelserna på följande vis:

– Alla som varit inblandade i Driftaren AB vet att vi har utfört de tjänster som vi har fakturerat, i övrigt har vi inga kommentarer, meddelar klubben via medieansvariga Niclas Lidström.

Förundersökningsprotokollet visar på tydliga kopplingar mellan Sollefteåföretaget och Östersunds FK.

Under perioden 2013-2017 har inbetalningar från Peab kommit till Sollefteåföretaget på nästan 15 miljoner kronor. Knappt 14 av dessa miljoner har sedan utbetalats från företaget till Östersunds FK och Driftaren AB. Betalningen till ÖFK har skett i olika sponsoravtal, på knappt åtta miljoner. Resterande del av de 14 miljonerna har betalats ut till Driftaren AB som tjänster/maskinhyra.

Östersunds FK har vid flera år bokfört kostnader som sponsring, men senare omfört det till kontot för ”Övrig reklam”

Åklagaren Niklas Jeppsson berättar även att det förekommit flera personer i utredningen, bland annat två till med ÖFK-anknytning än den tidigare kände fjärde misstänka ÖFK-anställda.

– De har alla tre delgivits misstanke. Men jag gör bedömningen att jag inte kan bevisa brott, säger Niklas Jeppsson.

Fotbollsförbundets chefsjurist, Anders Hübinette, berättar att han som hastigast hunnit ta del av åtal väckts.

– All sådan här uppmärksamhet är ingenting fotbollen vill ha. Det är beklagligt, oavsett vad utgången blir.

Hur ser du på allvarlighetsgraden i de åtalspunkter som åklagaren presenterat?

– Det är svårt att säga. Jag kan bara notera att det rörde sig om rubriceringar om att det skulle vara grova brott. Det är väl någonting man får se och följa, säger Hübinette.

Nu startar förbundet sin egen utredning där man kommer ta in och analysera de allmänna handlingar som finns och därefter ta ett beslut om det kommer bli några följder för Östersunds FK.

– Det är vår licensnämnd som är det organ som har ansvaret för att utreda ekonomiska oegentligheter som det sägs i våra stadgar.

Hur ser du på det upplägg som tidigare redogjorts kring sponsringen till ÖFK, att ytterligare personer varit delgivna misstanke under utredningen och att Daniel Kindberg, enligt åklagaren, ska ha skrivit på 15 osanna fakturor åt ÖFK:s dotterbolag Driftaren AB?

– Vi behöver ta in det här och läsa in oss själva och analysera innan man kan dra några slutsatser av det. Men det finns all anledning utifrån det du beskriver att göra det.

Anders Hübinette poängterar att det är för tidigt att spekulera i vilka följder som kan bli aktuella för ÖFK, men i förbundets tävlingsbestämmelser står det att ”såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas ned i seriesystemet när föreningen (…) på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende”

– Det är väl en av flera frågor som man behöver titta på så småningom i så fall. Men det är alldeles för tidigt, tycker jag, att dra några slutsatser eller spekulera i vad som kan bli aktuellt.

Är ÖFK:s plats i allsvenskan 2019 hotad?

– Utan att gå in på omständigheter i det enskilda fallet så säger tävlingsbestämmelserna rent allmänt nej. Efter att vi haft vårt representantskapsmöte, vilket vi hade för ett par veckor sedan, så kan man inte tillämpa den regel som finns i tävlingsbestämmelserna kring degradering på grund av ekonomiska oegentligheter. Det beslutet tas av ett representantskap och det är typiskt sätt i slutet på november eller början av december.

Anders Hübinette säger att det i så fall är licensnämnden som bestämmer om representantskapet, som grovt beskrivet består av ett antal ledamöter som representerar Fotbollssverige, ska rösta om degradering.

– Jag kan konstatera att det här, mig veterligen, aldrig tidigare inträffat, men det är klart att det ligger nära till hands att det är licensnämnden som får väcka en sådan fråga till ett representantskap.

Utöver detta står det också i Riksidrottsförbundets stadgar att om en individ eller förening gjort sig skyldiga till olika förseelser så kan detta anmälas till en disciplinnämnd. När det gäller individen kan en avstängning i så fall bli aktuell och för föreningen kan det bli tal om böter.