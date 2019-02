Efter 13 månader borta från fotbollen – nu är Andrew Mills tillbaka: "Spelarna har stöttat mig mycket"

Andrew Mills skrev på för Östersunds FK strax efter att den allsvenska säsongen 2017 var avslutad. Laget träffades för några träningar på hemmaplan under försäsongen 2018, innan de lyfte mot Teneriffa. En resa som blev inledningen på ett mycket tufft år för Mills.

– När jag var hemma i Englund så tränade jag mycket i gymmet. Jag ville vara redo för den nya säsongen och försökte förbereda kroppen för den högre nivån som väntade i ÖFK efter att ha varit i division 2 med IFK Östersund. Jag gjorde nog lite för mycket. Det kom mer när jag ökade tempot på Teneriffa, då kände jag av skadan ordentligt, säger Andrew Mills.

Sedan dess har han inte kunnat träna fotboll för fullt. Först tränade han rehab i drygt ett halvår, innan klubben tog beslutet att han behövde operation. Vilket skedde i augusti.

– Det har varit en lång väntan. Det har varit tufft och frustrerande. Det är mitt jobb i slutändan. Jag försöker vara professionell, både på och vid sidan av planen.

Trots att han knappt kunnat träna sedan han skrev på för ÖFK, fick han ett nytt kontrakt i höstas.

– Både förra årets stab och den nya staben har hjälpt mig massvis. Att Ian (Burchnall) gav mig ett nytt kontrakt var en boost för mig att fortsätta kämpa. Och säkerheten att komma tillbaka till laget efter vinteruppehållet.

På tisdagen var han äntligen tillbaka i full träning. Han klev in när Aly Keita vilade under tisdagen och flankerade Sixten Mohlin under den dryga timmen på Jämtkraft Arena. Innan träningen drog igång fick Mills applåder av resten av spelartruppen och ledarna.

– Det var snällt av killarna. Jag har många bra vänner i truppen. De har stöttat mig mycket, jag är väldigt glad att äntligen vara tillbaka.

Ian Burchnall var väldigt glad efter passet.

– Det känns fantastiskt att han är tillbaka. Han har jobbat väldigt hårt. Det är en stor utmaning för en spelare att vara borta så pass länge. Men han har aldrig sluta le eller slutat vara positiv. Ett perfekt exempel på en professionell spelare, säger ÖFK-tränaren.

Ännu är inte Andrew Mills rehabilitering färdig, mer arbete kommer krävas från Liverpool-killen.

– Jag har mycket kvar att jobba på. Rehaben fortsätter också i gymmet med Jenny Larsson. Vi har ett program som fortsätter i en månad, säger Mills.

Hur är formen?

– Kroppen är i form för att jag har varit på gymmet mycket. Men det är något annat att vara ute på fotbollsplanen. Om det jag visade på passet idag var mitt bästa jag, så skulle jag vara illa ute, haha. Jag var inte jättebra i passningsspelet. Men det kommer tillbaka. Det är inte sånt som försvinner.

Han ser ändå de positiva delarna från hans år helt borta från fotbollen.

– Jag har haft många ensamma timmar på gymmet det senaste året. Jag har försökt att nyttja det här året för att förbättra mig på flera håll. Både min kost och träningen i gymmet. Det har hjälpt mig.

Nu vill han visa Aly Keita och Sixten Mohlin att de inte kan vara säkra i framtiden.

– Det är planen, det är därför som jag är här. Jag vet att att jag har varit borta länge, men jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dem. Jag ska sätta press på båda när jag är tillbaka för fullt, säger Andrew Mills.