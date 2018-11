LIVE-TV lördag 15.00: Se Morgondagens stjärnor – prestigemötet mellan årets största division 1-talanger här

I år är det spelare födda 1998 och senare som är aktuella.

Morgondagens Stjärnor kommer att sändas med studio från klockan 14.00 och matchstart klockan 15.00. Trupperna ser du längre ner på sidan.

Du ser matchen i tv-spelaren nedan.

NORRLAGET:

MålvakterElias Hadaya | Assyriska FF | Född 1998Nahir Saliba | Arameisk-Syrianska IF | 1998

FörsvarareWilliam Loeper | Arameisk-Syrianska IF | 1998Adel Ziarat | Umeå FC | 1998Pontus Rödin | FC Linköping City | 2000Adnan Catic | BK Forward | 2000Samuel Persson | Sandvikens IF | 1998

MittfältareArtin Borsali | Arameisk-Syrianska IF | 1998Kevin Johansson | BK Forward | 1998Fredrik Hammar | Akropolis IF | 2001York Rafael | Sandvikens IF | 1999King Hägg Obinongo | Arameisk-Syrianska IF | 1999Daniel Hultqvist | Karlslunds IF HFK | 1998Jonathan Käller | Skellefteå FF | 1998

AnfallareEliyo Türken | BK Forward | 2000Monir Jelassi | Sollentuna FK | 1999

TränareRickard Nilsson | BK ForwardJonatan Partin | Arameisk-Syrianska IF

SÖDERLAGET:

MålvakterRobin Streifert Ängelholms FF | 1998Martin Lucena Londono | IK Oddevold | 1998

FörsvarareFilip Karlin | Ljungskile SK | 1998Anton Hallstensson | Åtvidabergs FF | 1998Oscar Zachrison | Ängelholms FF | 1998Niklas Svensson | Ängelholms FF | 1998Erik Hedenquist | Utsiktens BK | 1999

MittfältareOliver Åkerman | Eskilsminne IF | 1999Simon Marklund | Åtvidabergs FF | 1999Tobias Karlsson | Torn IF | 1998Alexander Engholm | Ängelholms FF | 1998Rasmus Örqvist | Skövde AIK | 1998Elmar Abraham | Skövde AIK | 1999

AnfallareOliver Stojanovic-Fredin | Ängelholms FF | 1998William Granath | Skövde AIK | 1998Tarek Alnator | Husqvarna FF | 1998

TränareBesnik Llazani | Kristianstad FCRickard Johansson | Åtvidabergs FF

Källa: ettanfotboll.se.