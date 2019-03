Bekräftat: Emil Forsberg lämnar landslagstruppen: "Känns väldigt tråkigt"

Under lördagskvällen kom de första uppgifterna om att Emil Forsberg lämnar landslaget för den här gången.

På söndagsförmiddagen bekräftade landslaget via ett pressmeddelande att Emil Forsberg inte finns med under tisdagens match mot Norge, utan flyger hem till Leipzig.

– Det känns väldigt tråkigt att lämna killarna, säger Forsberg i pressmeddelandet.