Silly season: Erbjudanden från agenter och offentliga affärsuppgörelser – Kindbergs mejl avslöjar

Silly season är i full gång.

ÖFK har redan tappat försvarsgeneralen Sotirios Papagiannopoulos, Ken Sema och Graham Potter med hans närmaste team.

Inga oväntade tapp och Daniel Kindberg har varit tydlig med att man sedan länge lagt en plan för hur man ska förstärka laget.

– Sommarens fönster började förberedas redan under hösten och vintern. Men det håller inte i längden. Det är en färskvara. Det måste jobbas med varje dag inför kommande fönster, har han tidigare sagt till Sporten.

Och kanske finns en del av svaren för hur man tänkt med truppen i de mejl som legat för allmän beskådan på Östersundshems hemsida.

Innan Daniel Kindberg fick lämna posten som ordförande för det kommunala bostadsbolaget, till följd av de brottsmisstankar som riktats mot honom, använde han sin jobbmejl för att ta emot och skicka meddelanden som även rör Östersunds FK.

Offentlighetsprincipen gör att det inte går att få tillgång till innehållet i dessa mejl då de klassas som privata och omfattas av sekretess. Men ämnesraderna har fortfarande varit synliga och i dessa förekommer såväl agenters förslag på tillgängliga spelare som kommunikation mellan allsvenska sportchefer.

Det senare rör i det här fallet visserligen redan färdiga affärer. För den som ville gick det dock att se när de inledande kontakterna mellan Malmö FF och ÖFK togs angående Fouad Bachirou.

– Det spelar ingen roll tycker jag. Jag har inga problem med det. Om jag har velat har jag ju kunnat sekretessbelägga dem eftersom att de kan drabba tredje person. Men jag såg ingen anledning att göra det, säger Daniel Kindberg.

I december 2017 läckte nyheten om att ÖFK var intresserade av Brommapojkarnas Kevin Kabran ut i media. Daniel Kindberg berättade då för sajten Fotbolldirekt att man lagt det dittills största budet i klubbens historia. I slutändan valde dock talangen att skriva på för det norska laget IK Start i januari.

Exakt hur nära det var en övergång till ÖFK är oklart men klubben fanns i alla fall med i diskussionerna in över årsskiftet.

Daniel Kindberg har sagt att man letar efter att ta in en till fyra spelare under sommarens transferfönster. Det hetaste spåret just nu är Dalkurds Rewan Amin som man enligt Daniel Kindberg har lagt bud på.

I genomgången av mejlraderna förekommer även en annan Dalkurdspelares namn: japanen Yukiya Sugita. Det var i november förra året som Daniel Kindberg mottog ett mejl från vad som ser ut att vara hans agent Andre Felipe Jenaro. I år har Sugita varit en av de mer framstående spelarna i det Dalkurd där han stått för två mål och tre assist.

Fotbolldirekt har tidigare skrivit att Sugita dragit till sig intresse från utlandet. Någon konkurrens från ÖFK verkar dock inte att vänta.

– Vi är inte ute efter honom, konstaterar Kindberg.

För att sortera ut de hetaste namnen i den flora av spelare som erbjudits till ÖFK har Sporten valt ut de namn som presenterats från mer legitima agenturer och som även nått den tidigare talangscouten och spelaranalytikern Kyle Macaulay.

Bland dessa dyker den 25-årige och landslagsmeriterade slovaken Michal Skvarka upp.

Den centrala mittfältaren tillhör idag slovenska Zlina och spelarens agent Abdur Rahman Qureshi tog i februari kontakt med Kindberg för att erbjuda Skvarkas tjänster. Qureshi bekräftar att spelarens ambition är att röra på sig i sommar. Men det kommer inte bli till ÖFK, enligt Kindberg.

– Nej. Han har inte ens varit på någon lista, säger han.

I februari månad mottog Daniel Kindberg ett mejl som handlade om Mathias Ranégie.

Anfallaren kom hem till BK Häcken på ett korttidskontrakt efter en sejour utomlands men lyckades inte övertyga tillräckligt för att få stanna även säsongen 2018.

Någon affär med ÖFK blev det dock aldrig och i mars presenterades 33-åringen, tillsammans med den gamle AIK-profilen Martin Mutumba, för Södertäljeklubben Syrianska.

Där är han just nu klubbens bästa målskytt med sex gjorda mål.

I början av juli rapporterade GT att IFK Göteborg satt upp ÖFK:s Tom Pettersson högt upp på klubbens önskelista av potentiella nyförvärv.

Hans agent Arash Bayat var då fåordig när Sporten nådde honom.

"Jag har i dagsläget inga kommentarer gällande Tom", skrev Bayat i ett sms till Sporten.

Om det handlade om Petterssons vilja att flytta, diskussionerna om ett nytt kontrakt eller något annat är oklart. Men redan i mars hade samma Bayat mejlkontakt med Daniel Kindberg om vad som går att tolka som Tom Pettersson.

Kindberg har dock varit tydlig med hur högt klubben värderar sin mittback.

– Tom är nog en drömvärvning för alla allsvenska lag, men Tom ska ingenstans i detta fönster. Om det nu inte kommer in ett monsterbud som ingen allsvensk förening kan säga nej till.

