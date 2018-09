Lövholm: Diskussionen kring domarna flyter runt istället för att lösas – Mohammed Al-Hakims omöjliga sits

Får du inte nog av fotboll? Utöver bevakningen av ditt lokala favoritlag tar Mittmedia ett större grepp på svensk fotboll, i satsningen "Andra sidan Allsvenskan".

"Han springer in i vår försvarare långt utanför straffområdet, då är det klart att man inte förväntar sig att det ska bli straff", säger Jimmy Thelin, och avslutar tv-intervjun med att inte ens orka dansa med när Lasse Granqvist bjuder upp till skojerier om regnet.

Mycket är han känd för Thelin, dock inte för att vara de yviga utspelens man. Elfsborgs för säsongen nye huvudtränare säger att han inte förväntade sig en straff, och mer slagkraftig än så blir han inte. Men det är klart han är besviken. Laget har tappat ledning med 2-0 till 2-2, i vad som paketerats som årets mesta ångestmatch.

Sen jublades det väl inte från alla håll i Blåvitt-lägret heller. Många menar att man hade vunnit matchen om Jon Jönsson blivit utvisad när han skallade Robin Söder, att gästerna var såpass bräckliga efter IFK Göteborgs reducering att de klappat igenom med en man mindre.

Det får vi aldrig veta, det enda vi kan konstatera är att nu sitter vi här igen. Med en match som var högintressant utifrån lagens mående och sportsliga läge, men där våra centrala frågor på efterhand kretsar kring domsluten.

Och som något av en brasklapp inför fortsättningen, så efterlyser jag gärna en större generell acceptans för att vi ibland pratar om annat än fotbollen. Ibland är det mer intressant vad som hänt på läktaren, hur domaren agerat eller att det sprang in en katt på planen. Sporten är givetvis det viktigaste, men en arena under allsvensk matchdag utgör ett helt eget litet universum. Det är en både fördummande och ganska så trött tanke att det automatiskt är dåligt om vi efter slutsignalen inte bara pratar fotboll.

Redan under våren slogs det fast av många att domarnivån i år är för dålig, sen hölls det där vid liv under sommarens VM-uppehåll när vi fick nöjet att käfta om VAR dagarna i ända, och så slocknade frågan aldrig riktigt inför hösten.

Många situationer har definitivt varit märkliga, och finge jag önska en sak till vore det att vi en gång för alla avlivar myten om att det jämnar ut sig. Det spelas helt enkelt för få matcher på en säsong för att det ska kunna jämna ut sig för vartenda lag, för att alla ska få samma felaktiga domslut med och mot sig som får samma effekt på matchen och tabellen.

Tillbaka till Gamla Ullevi. Till gårdagen när IFK Göteborg fick en felaktig straff, och Elfsborg kom undan en utvisning. Den här matchen är nämligen ett bra exempel på en debatt vi aldrig kommer komma i mål med hur mycket vi än dividerar.

Mohammed Al-Hakim dömde matchen, och han har i en större utsträckning än andra svenska domare för vana att ställa upp på tv-intervju när han ombeds. Han har dessutom, vid ett helt gäng tillfällen, medgett att det blivit fel i avgörande situationer. Det gjorde han även igår – straffen skulle inte ha varit en straff. Den uteblivna utvisningen på Jönsson stod han dock fast vid.

När Al-Hakim klev in på den allsvenska scenen för några år sedan och tog sin plats som vårt nästa stora löfte på domarfronten hyllades han främst för två saker: sin transparens och sin förmåga att välja kommunikation med spelarna framför att fäkta med korten. Gud så befriande och vilken frisk vindpust han var. 2015 belönades han med utmärkelsen "Årets domare" på Fotbollsgalan och alla förstod varför.

Sen hände det ju något. Al-Hakims växande popularitet började avta, i år har den dalat ordentligt, och många kommer säga att det beror på att han blivit sämre. Det får man såklart tycka, men gör man det vore det hälsosamt att även se hur opinionen svänger även när domaren är konsekvent.

För det var ju faktiskt jättebra den första och andra gången Al-Hakim bekräftade ett misstag. Den tredje började det bli tröttsamt att det strösslades lovord, och sedan dess har det varit svårt att göra rätt när det blivit fel.

Stänger domarna in sig efter matchen och vägrar prata sänder det inga vidare signaler. Ställer de sig i en intervju och håller fast vid att klänningen är vit när alla ser att den är blå blir det dumdristigt. Kliver de fram och säger att "Jappsidoodle, där avgjorde jag matchen åt fel håll serru" så är det möjligen det minst dåliga alternativet men ändå inte så jättebra.

Här kommer vi aldrig bli nöjda. Precis som vi faktiskt inte blev ett dugg nöjda när hela världens ögon riktades mot VAR-maskineriet i somras. Rätt ska va rätt och allt det där, men problemet flöt ändå bara runt när diskussionen istället kretsade kring hur och när och varför VAR användes.

Dessutom har ju Al-Hakim satt sig i en situation nu där han varit såpass tydlig med sin transparenta linje att det vore en ännu starkare signal att sluta låta sig intervjuas efter match. En omöjlig sits, med andra ord.

Slutligen föreslås det från tid till annan, senast igår av Patrick Ekwall i en krönika på FotbollDirekt, att domarna bör stängas av vid grova misstag. All respekt i världen för den synpunkten, men man ska komma ihåg att även det vore i någon mån att släcka en brand genom att futta eld på två nya. Kackel efter vareviga omgång kring att Mohammed Al-Hakim faktiskt borde få tre matcher för ditten och Glenn Nyberg två för datten, hade förpestat mer än det löst problem.

Dessutom är jag långt från säker på att vi får de resultat vi vill med domare som springer runt och är rädda för att göra fel.