Huescas besked – säkra på Ghoddos ankomst: "Förväntar sig en lösning"

De flesta trodde att Saman Ghoddos var förlorad för ÖFK när agenten Quique Pina publicerade en Instagram-bild på ÖFK-stjärnan när han såg ut att skriva på ett kontrakt för SD Huesca.

Men väl hemma i Östersund dementerade Ghoddos att någon affär skulle vara klar.

– Nej, det är jag inte. Jag skulle bara se staden, träffa ledningen och allt som har med klubben att göra. Jag är nöjd, det var jättetrevligt men transferfönstret är fortfarande öppet och man vet aldrig vad som händer, sa han då.

I stället fanns han med i truppen mot Kalmar FF där han hoppade in i slutet och såg med ett mål och en assist till att ÖFK kunde ta sin fjärde raka seger.

Efteråt bekräftade Daniel Kindberg att ÖFK accepterat ett bud från franska Rennes och att Ghoddos skulle åka ner till Frankrike för att bekanta sig med klubben.

– Fantastiskt lag, bra liga och det är en bra chans jag får så det är väl upp till mig. Får jag chansen så kommer jag ta den, sa Ghoddos och kommenterade samtidigt den tidigare bild som läckt ut i media.

- Det är mellan mig och den klubben vad jag skrev på där.

Händelseutvecklingen har dock fått SD Huesca att bli irriterade då de menar att man redan kommit överens med ÖFK om en övergång och att man har handlingar som styrker en affär.

På tisdagen kom uppgifter från radiokanalen Deportes Copa Huesca, enligt Fotbollskanalen, om att den spanska La Liga-nykomlingen kan komma att ta ärendet till Fifa om Ghoddos inte infinner sig hos klubben.

Sporten har varit i kontakt med Jorge Puyuelo, journalist på spanska AS och Aragón Tv, som var på plats under en presskonferens med Huesca under torsdagen.

– Klubbens sportchef (Emilio Vega) sa att alla papper är lagliga och att man fått ett mejl från laget (Östersunds FK) som gör kontraktet giltigt.

Enligt Puyuelo räknar Huesca med att Ghoddos kommer vara på plats hos klubben innan transferfönstret stänger den 31 augusti.

– Klubbarna har kontakt och Huesca förväntar sig en lösning, säger Puyuelo.

Saman Ghoddos är sedan i går tillbaka i träning med ÖFK, men har hittills avböjt att kommentera sin framtid efter hans resa till Frankrike.

Sporten söker Daniel Kindberg för en kommentar.