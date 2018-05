Gero om hyllningen till pappa i himmelen och oron om Potter skulle lämna: "Jag vill inte att han ska lämna, jag vill alltid spela under honom"

Alhaji Gero har skakats av faderns bortgång och han berättar att han inte riktigt orkat vara sig själv sedan han gick bort i början av maj.

– Jag har känt mig svag sedan jag kom tillbaka. Det var därför jag missade matchen mot Sundsvall. Jag försökte att vara stark och laget försökte motivera mig att glömma. Jag fortsatte att träna och nu är min pappa i himlen och han är stolt över mig. Målet jag gjorde är för honom och detta kommer jag aldrig att glömma i hela mitt liv. Jag gjorde det för pappa.

Hade du planerat länge att hedra honom med hälsningen på tröjan?

– Jag gjorde det igår. Jag sa att jag skulle göra mål idag och det gjorde jag.

Gero och hans bror lämnade Sverige i början av maj för att åka mot Nigeria. Han hade fått besked att hans pappa låg på dödsbädden. Hans familj i Nigeria hade inte berättat för bröderna Gero hur illa faderns tillstånd var för att de inte ville att de skulle oroa sig. Bröderna kom försent, när de landade i Nigeria fick de samtalet att pappan inte fanns mer.

– Min familj ville inte säga hur illa det var för de ville inte skrämma oss. De sa att han skulle bli bra. Men sedan sa min syster hur illa det var. Då åkte jag till träningen och sa till tränarna och sa att jag´kände mig svag och att jag bara grät hela tiden för att jag var orolig. Så då fick jag åka.

– När vi landade fick jag vet att pappa hade dött 20 minuter innan vi landade.

Gero tar en paus och andas, ögonen tåras och han sväljer sorgen för att försöka berätta.

– Jag vet inte hur jag ska säga det. Det var så tufft. Jag kände mig så svag men jag alla har stöttat mig så mycket.

Målet blev en gåva till fadern, Gero känner sig säker på att pappan var med och firade målet och segern.

– När jag fick bollen så visste jag redan inombords att den skulle sitta. Jag vet att pappa tittade så jag tittade upp i himlen för att säga att jag gjorde det för honom. Pappa har alltid funnits där för mig. Nu ska jag göra mycket gott för honom och visa dem hur tacksam jag är för allt han gjort för mig. Det är så sorgligt.

Östersunds FK har haft en tuff inledning av säsongen både på och utanför fotbollsplanen. Så storsegern mot Sirius var viktig för klubben.

– I år har det inte varit lätt för oss. Alla lag vill slå oss. Vi kontrollerade matchen idag. I andra halvlek kunde vi attackera bättre och göra många mål. Det känns bra.

Berätta om målet?

– Tes försökte skicka en crossboll, men jag tog bollen och såg målvakten komma ut så jag chippade den. Detta är något jag drömde om igår, att pappa skulle se mig göra mål, och det hände.

Ryktena kring Graham Potter har också nått spelarna. Det är något som han oroas över.

– Vi läser också nyheterna. Vi tänker inte på det under matchen. Vi får vänta och se, det är inte en lätt situation för honom och laget. Det är bara han som kan bestämma vad han ska göra och ta ett beslut. Jag tror inte att han har bestämt sig. Han är den som har tagit mig hit och jag har lärt mig mycket under honom, jag vill inte att han ska lämna, jag vill alltid spela under honom. Men jag måste låta honom bestämma vad som är bäst för honom och familjen.

– Vi stöttar honom om han lämnar oss.