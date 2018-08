Efter Patronernas konfettistopp – nu får de tungt stöd: "Tråkigt att Östersunds FK motarbetar"

Patronerna hade en tuff söndag, när en buss havererade på väg till Östersund och de sedan fick sin konfetti nekad vid insläppet.

Det blev åtminstone seger på planen, men efteråt har Patronerna uttryckt irritation över att det planerade tifot inte blev som det skulle, till följd av konfettistoppet.

Till en början sa ÖFK:s säkerhetsansvarige Joakim Jansson att det var konfettitypen som var problemet. Nu har förklaringen ändrats.

– Vi förbjuder dem inte alls att använda konfetti, men vi vill ha info innan så man inte dyker upp och tar för givet att man kan ta in det man vill ta in. Vi vill visitera materialet först, säger han.

Andreas Lindman, tifoansvarig i Patronerna, köper inte den förklaringen.

– Det här handlar om papper. Vissa saker är godkända att ta in, vissa saker är inte godkända. Det här är konfetti. De får det att låta som att vi tagit med olaglig pyroteknik, säger han.

Från ÖFK:s sida menar Jansson att det finns en historia kring just Patronerna och konfettin.

– För tre år sedan kom de hit med fyra sopsäckar klippt A4-papper som vi fick info om att de skulle blåsa ut över läktaren. Men de hade inte med utrustning för att blåsa ut det. Så de bar upp säckarna på sin sektion och tömde ut fyra sopsäckar papper efter matchen. För oss är inte det stämningshöjande. Det är för att jävlas, säger han.

Han menar också att det var en ny incident förra säsongen.

– Den gången hade de konfettirör, men de satte polisen stopp för. Inte vi. Efter matchen, när de fick tillbaka rören, valde de att tömma dem bakom läktaren. Det är inget som jag i min mening heller finner stämningshöjande. Det blir ren och skär nedskräpning. Den showen är inte för fler än de som städar.

Men det här nekar Patronernas tifoansvarige Andreas Lindman till.

– Det är rent skitsnack. Vi hade jättemycket konfetti på läktarna i fjol också. Det är bara att kolla på bilderna. Men det är alltid problem att få in saker i Östersund. För tre år sedan fick vi inte in våra megaflaggor heller, för man menade att de kunde användas som vapen. Alla andra arenor tar in konfetti, och vi använde samma i fjol. Han har helt fel.

– Vi åker inte dit för att jävlas. Det borde man kunna förstå. Jag har rest 20 års tid på olika resor och det här är första gången det händer, säger Lindman.

Nu får Patronerna tungt stöd. SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen, visar sympati med Sundsvallssupportrarna i frågan.

De har skrivit ett kortfattat ställningstagande under rubriken "SFSU gillar konfetti":

"SFSU jobbar för en levande läktarkultur där konfetti har varit en naturlig del i många år. Vi ser det som tråkigt att Östersunds FK motarbetar GIF Sundsvalls supportrar som ville bidra till en bättre upplevelse och atmosfär för alla fotbollsälskare".

– Det är komiskt att de uttalat sig innan de tagit in hela bilden, säger Joakim Jansson i ÖFK.