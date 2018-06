Efter flytten till Swansea – Hamberg talar ut: "Ett kvitto på allt arbete man lagt ned"

Under måndagen skrev OSD Sport att Björn Hamberg lämnade ÖFK för Swansea. Tränaren, som har varit huvudansvarig för laget under veckorna med sommarträning, skriver på för Swansea under onsdagen.

– Det känns hedrande och kul och på något sätt är det ett kvitto på allt arbete man lagt ned, säger Björn Hamberg.

Han ansluter till den walesiska klubben direkt när kontraktet är påskrivet och även om rollen inte är helt spikad kommer den att lika den han har haft i ÖFK. Och trots att Hamberg säger att det var ett enkelt beslut är det med blandade känslor han lämnar Jämtland.

– Det var inte svårt att tacka ja men man har starka band till ÖFK efter sju och ett halvt år. Vi började i division 2 och nu lämnar man det man lämnar men det var ett enkelt beslut.

Nu väntar flytt för Björn Hamberg och familjen. Han lyfter fram sin sambo Anna och tackar henne för stödet och att hon väljer att göra flytten tillsammans med honom. Samtidigt passar han på att skicka en hälsning till det ÖFK han lämnar efter sig.

– Jag önskar gamla och nya ledare, spelare och fans all lycka, säger han.

Än har han inte hunnit läsa på allt för mycket om Swansea utan berättar att han på ett professionellt vis har velat fokusera på Östersund fram tills att allt var påskrivet och klart. När han väl ansluter till klubben drar de igång försäsongsträningen, något Björn Hamberg ser mycket fram emot.

– Då är det bara att kicka igång. Jag älskar att jobba och jag älskar att vinna fotbollsmatcher så det blir inget annorlunda jämfört med ÖFK. Det ska bli fantastiskt kul.

