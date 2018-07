Drömstart för ÖFK i Burchnalls första hemmamatch – krossade Trelleborg efter galen första halvlek

Redan efter fem minuter hittade ÖFK fram till mål genom ett utspel från mitten som nådde Hosam Aiesh på kanten, Aiesh hittade in mellan försvararna i straffområdet och en fristående Curtis Edwards kunde skicka in matchens första mål vid vid bortre stolpen.

Fem minuter senare gjorde Saman Ghoddos en repris på det han gjorde mot Malmö, klippte till på frispak, skickade bollen ovanför muren och kunde ge ÖFK 2–0. En minut senare frispelade Tesfaldet Tekie Hosam Aiesh som passade fram till samme Ghoddos som på en touch kunde skicka in 3–0 efter elva minuter.

ÖFK fortsatte sitt frejdiga spel om än de kunde sakta ner lite efter den chockartade inledningen. Hosam Aiesh gick mystiskt ut från gräset och ÖFK tvingades till ett tidigt byte. Det såg ut att röra sig om en bristning i baksida lår, som Aiesh tidigare haft problem med.

Efter en halvtimme kom Ghoddos med ett inlägg från kanten där Hopcutt mötte Palander som förutom att han inte verkade beredd även debuterade i allsvenskan, Hopcutt kunde lura honom och slå in 4–0.

Minuten senare kom 19-årige Felix Hörberg fri på högern och skickade iväg ett skott som inte borde ha gått in men som seglade sig in via stolpen och förbi Aly Keita.

I halvlek pratade Patrick Winqvist om att det viktigaste för gästerna i andra halvlek var att behålla hedern. De öppnade andra halvlek på ett stabilare sätt men hade inga egna lägen. Hemmalaget hade matchen precis där de ville ha den, med kontroll, stor ledning och vittring på mer.

Men Trelleborg mäktade med ett stabilare hemjobb och siffrorna från första halvlek stod sig matchen ut.

Östersunds FK – Trelleborgs FF 4–1 (4–1)

Målen: 1–0 (5) Curtis Edwards, 2–0 (10) Saman Ghoddos, 3–0 (11) Saman Ghoddos, 4–0 (33) Jamie Hopcutt, 4–1 (36) Felix Hörberg

Publik: 5 724