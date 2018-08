Betygen på alla spelare efter derbyt Giffarna vände och vann – han var bäst på planen

Matchen

Östersunds FK–GIF Sundsvall 1–2 (1–0)

Målen: 1–0 (45+2) Hosam Aisesh, 1–1 (78) David Batanero, 1–2 (89) David Haro.

Domare: Mohammed Al-Hakim.

Publik: 7 681.

Statistiken

Avslut: 5–6.

Hörnor: 4–2.

Gula kort: 1–0.

Röda kort: 0–0.

Betygen

Östersunds FK

Aly Keita 3

Ronald Mukiibi 4

Noah Sonko Sundberg 3

Tom Pettersson 3

Dennis Widgren 3

Hosam Aiesh 4

Rewan Amin 3

Curtis Edwards 3

Patrick Kpozo (ut, 85) 3

Jamie Hopcutt (ut, 60) 3

Simon Kroon (ut, 37) 3

Övriga: Ludvig Fritzson (in, 37) 4 och Tesfaldet Tekie (in, 60) 4, Jerell Sellars (in, 85) spelade för lite för att betygssättas. Anderas Andersson (mv), Frank Arhin, Sam Mensiro och Henrik Bellman spelade inte alls.

GIF Sundsvall

William Eskelinen 3

Carlos Moros Gracia 3

Eric Björkander 3

David Myrestam 4

Jonathan Tamimi 3

David Batanero 4

Juanjo Ciércoles 5

Dennis Olsson (ut, 71) 4

Maic Sema (ut, 81) 3

Linus Hallenius 4

Peter Wilson (ut, 71) 4

Övriga: Pol Moreno (in, 71), David Haro (in, 71) och Oliver Berg (in, 81) spelade för lite för att betygssättas. Lloyd Saxton (mv), Kim Skoglund, Christian Rubio och Jonathan Morsay spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Juanjo Ciércoles, GIF Sundsvall. Spanjoren är en briljant fotbollsspelare. I matchminut 64 slog han sin första – och enda – felpassning. I övrigt höll han hög, hög klass. Närmaste konkurrenter? Vapendragaren Batanero och evighetsmaskinen Hallenius i det egna laget. I ÖFK kretsar allt kring Hosam Aiesh.

Notera att ...

... det återstår en match för lagen innan ett knappt två veckor långt landslagsuppehåll väntar. ÖFK åker till Örebro för match och GIF tar emot Sirius på hemmaplan.

... Jamie Hopcutt är avstängd och missar Östersunds match mot Örebro efter att ha dragit på sig sin tredje varning för säsongen i derbyt mot Giffarna.

Kommande matcher

Lördag 1 september: Örebro SK–Östersunds FK (18.00).

Söndag 2 september: GIF Sundsvall–IK Sirius (17.30).