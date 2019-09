Fortsatt kräftgång för ÖFK – så betygsätts spelarna efter förlusten mot Falkenberg

Direktrapport: Läs om matchen, minut för minut

Falkenberg–Östersunds FK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (11) Kirill Pogrebnyak.

Varning, FFF: Mathisen. ÖFK: Charlie Colkett, Felix Hörberg.

Domare: Victor Wolf

Publik: 2 524

Spelarbetyg

Betygsskala: 6: Utmärkt, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Dålig, –: Spelade för lite för bedömning, Sp ej: Spelade ej.

Målvakt:

Aly Keita ........ 3

Försvar:

Felix Hörberg ........ 2

Noah Sonko Sundberg........ 3

Tom Pettersson....... 3

Ouattara Kalpi ........2

Mittfält:

Blair Turgott ........... 2

Jerell Sellars (15) .......... -

Sam Menisro ........ 2

Charlie Colkett ........ 2

Simon Kroon ........... 2

Anfall:

Jordan Attah Kadiri (63) ....... 2

Ersättare:

Sixten Mohlin........ sp ej

Nebiyou Perry (63) ........ 2

Rewan Amin (85) ........ -

Ludvig Fritzson ........ sp ej

Jamie Hopcutt (15) ...... 2

Alex Purver .......... sp ej

Bäst i ÖFK: Aly Keita

Höll ÖFK i matchen med flera vassa räddningar. Paraderna under Falkenbergs trippelmöjlighet under andra halvlek var den största prestation en spelare i ÖFK stod för under lördagen.

