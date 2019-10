Första året för Älvstädning med gemensamma krafter längs Indalsälven – så gick det för föreningarna

Initiativtagare till renhållningsprojektet är energibolaget Fortum som tillsammans med föreningen Städa Sverige där medlemmarna utgörs av ideella idrottsföreningar. Städinsatsen pågick mellan 17 augusti och 8 september i år och cirka 2 000 deltagare arbetade med att rensa upp kring vattendrag under sammanlagt fyra helger.

De älvsträckor som städats är några utvalda sträckor som går längs bland annat Indalsälven, Ljusnan och Klarälven. I år var det första gången som städpatrullerna jobbade längs Indalsälven.

Trots att det var första gången man rensade längs Indalsälven så kunde insatsen summeras med att mängden skräp insamlat skräp minskade med 7 ton jämfört med tidigare år, skriver Fortum och Städa Sverige i ett pressmeddelande.

Totalt 23 ton skräp har nu kunnat tas bort från de aktuella älvsträckorna. Bland skräpfynden i naturen återfinns cyklar, glasflaskor, cyklar, platsförpackningar och till och med ett gammalt badkar. I Göviken hittades till exempel en rostig säng.

– Vi plockade mycket skräp längs Indalsälven och längre mot Sundsvall så hittade vi även dumpningsplatser där vi kunde ta hand om en hel del skrot. Det är mycket förpackningar, cyklar och däck. Det blev totalt sju ton, säger Linnea Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Nytt för året var även att man tagit vattenprover som nu ska analyseras för att få kunskap av förekomsten av mikroplaster. Analysen av dessa prover kommer att vara klara under november månad.

-Det är intressant att det är så pass många föreningar som rapporterat in att det varit mindre skräp än tidigare. Vi hoppas förstås på att det inte är en tillfällighet utan att vi är på rätt väg mot en natur fri från skräp," säger Linnéa Grahn, projektledare på Städa Sverige.

Det insamlade skräpet och skrotet har nu forslats bort i samarbete med de lokala kommunerna som är med i Älvstädningsprojektet.

Projektet har pågått under sju år och har successivt byggts ut. Och initiativet har tagits väl emot av deltagarna.

– Av de som har deltagit är responsen genomgående positiv. De har anmält intresse igen och det finns till och med en väntlista för att få vara med. Det är inte intresset från föreningarna som stoppar expansionen av detta utan det är snarare finansieringen, säger Linnéa Grahn.

Idrottsföreningarna som deltog längs Indalsälven

Åre ridklubb, Årekanotisterna, Åre Bergcyklister, Åre SLK Segling, Järpens Skidklubb, Tullus SG, SK Ägir, A4 skytteförening, Brunflo Fotbollsklubb, Östersunds Badmintonklubb, KFUM Ragunda basket, Stuguns Bollklubb, IF Indalsälven Dragonboat, GIF Sundsvall, KFUM Sundsvall Basket, Jämtdykarna

Idrottsföreningarna som deltog längs Ljusnan

Hede IK, Svegs IK Skidor, Hedevikens IF, Färila Btk, Ljusdals OK, Kanotklubben Ljusnan, Järvsö IF Alpina, Bollnäs Simsällskap, IK Kometen, Söderhamns fotbollsförening, Söderhamns Sportdykarklubb, Söderhamns Simsällskap, Ljusne AIK FF, Ala IF, Alfta GIF Handboll