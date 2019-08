"Förslaget är vidrigt" – Bräckebor om sparkravet mot nattambulansen

– Man blir så förbannad. Ska vi inte få ha kvar något här i Bräcke? De har dragit in på polisen och Sparbanken är borta. Det är väl snart bara Systembolaget vi får ha kvar. Det är hemskt, säger Annika Adamsson som tillsammans med väninnan Doris Pettersson har åkt in från Sösjö för att handla. Hon tänker på vad en indragen nattambulans skulle kunna innebära, inte minst för de äldre i bygden.

- Det finns så många pensionärer i kommunen, så då finns det ju en större risk att de blir sjuka och måste in. Doris Petterson håller med.

– Det känns väldigt otryggt. Om man blir sjuk och måste ringa efter en ambulans, kommer den från Östersund då? Det kommer ta väldigt lång tid. Det tar en timme hit och sen in en timme tillbaka, säger Doris som ilsknar till:

– Jag tycker de ska skrota landstinget i stället, säger hon.

Alf-Göran Johansson bor i Grötingen. Även han är väldigt upprörd.

– Det låter helt sjukt om det ska dra in ambulansen på natten här i Bräcke. Vi har väl också rätt till vård? Det är indragningar på många olika saker här redan, säger han och berättar att det numera inte finns någon jourläkare i Bräcke utan att det i stället blir ambulansen som får köra ut på på kvällarna om det är något. Alf-Göran har själv fått hjälp av ambulansen vid två tillfällen.

- Jag fick bra hjälp och efter att ha ringt 1177 så kom ambulansen. Om de drar in ambulansen på natten, hur ska folk då få rätt vård när det händer något på kvällar och nätter?

Anders Magnusson i Bräcke stödjer sig med en krycka innan han sätter sig försiktigt i bilen efter att ha handlat. Han har diabetes och har problem med benen.

– Det vore åt helvete om nattambulansen försvann. Jag har en fru som är sjuk som behöver åka ambulans lite titt som tätt. Bara under det senaste året har hon behövt åka in fem, sex gånger. Själv är jag också krasslig. Klart man blir orolig om det här går igenom. Ska man inte kunna bo och leva på landsbygden? Måste det dras in på allt? säger han.

Berit Sundberg i Bräcke tycker förslaget är vidrigt.

–Det är jättehemsk, så gammal som befolkningen är här. Jag tycker synd om de som är födda här och vill bo kvar. Jag är själv inte född i Bräcke så jag lär ju flytta när jag blir så gammal. Men det finns ju genuina Bräckebor som bor kvar och som då inte ska kunna åka ambulans på natten. Jag tycker det är vidrigt ärligt talat. Skatten är redan jättehög och sen ska man dra in detta. De kan stänga skidtunneln i stället, säger hon upprört.

Krister Nordlund bor i Tavnäs och har tre mil till Bräcke och fyra mil till Östersund.

– Nattambulansen behövs. Jag bor ju själv på landsbygden så det här känns inte tryggt, säger han.

Ingegerd Fransson kommer i full fart med sin rollator. Hon ska till frissan för att klippa sig men stannar till.

– Det är för bedrövligt, speciellt för oss som är lite till åren. Det känns väldigt otryggt och det jag reagerar över är att de samtidigt som de vill dra in nattambulansen har anställt fler tjänstemän, säger Ingegerd innan hon hastar vidare.

Ove Kjellberg är företagare i Bräcke och ser det som en absolut nödvändighet att det måste finnas bra vård och skola även i ett litet samhälle, så att fler tar steget och flyttar till kommunen.

– Vi saknar mycket i Bräcke och det blir inte direkt lättare att få folk att flytta hit om man drar in på resurser i ett litet samhälle. Vården ska självklart vara lika i hela Sverige oavsett var man bor, säger han.

När han får veta att ambulanssjuksköterskorna kan tvingas arbeta ensamma nattetid säger han:

– De behöver vara två vårdpersonal på ett larm. Säg att de åker ut där personen är rädd att ens partner ska dö. Då behöver en ta hand om den som är sjuk, samtidigt som den andra lugnar den oroliga.

Apropå regionens kraftiga underskott anser Ove Kjellberg att det kan vara läge att fundera över vad regionen i huvudsak ska syssla med.

– Regionen kanske enbart ska hålla på med sjukvård och inget annat. Det kanske inte är sjukvården som bygger de största minustecknet, jag har har ingen insyn i det.

Ove Kjellberg har märkt att särskilt lastbilstrafiken som passerar centrala Bräcke och hans affär har ökat avsevärt. Det ser han som ännu ett argument till att ambulansen bör finnas kvar även nattetid i centrala Bräcke.

– Trafiken ökar för varje år och det kommer att blir ännu större trafiktryck allteftersom E4:an och E14 byggs ihop lite i Sundsvall. Det har ju varit en flaskhals tidigare. Fler kommer att nyttja den här vägen och det kommer att leda till fler trafikolyckor, säger han.