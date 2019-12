Förskolebehovet i Åre och Duved väntas öka med en tredjedel

En analys av kommunens behov av barnomsorg under kort och lång sikt presenteras för kommunstyrelsen i Åre under torsdagens möte. Flera delar av kommunen väntas ha en ökande ung befolkning under perioden 2020-2028 och således växer det bedömda behovet av barnomsorg på flera platser.

Duved, Åre, Undersåker och i viss mån Järpen antas alla får avsevärda ökningar av förskolebehov under perioden. I Åre och Duved förutspås de största ökningarna, från dagens cirka 290 barn till nära 400 barn med förskolebehov år 2028.

I andra delar av kommunen förväntas barnantalet med omsorgsbehov hålla sig stabilt. I Kall, Mörsil, Mattmar och Hallen inkluderat Månsåsen förväntas bara blygsamma ökningar, övriga väntas kvarstå på samma nivå som idag.

I analysen konstateras också att det finns behov att se över hela förskoleorganisationen i samband med att det tas beslut om att bygga nya förskolor beroende på dessas geografiska placering. I underlaget för Duved har även Storlien räknats in där man väntar en ökning av barnomsorgsbehov utifrån den utbyggnad av bland annat handel som pågår.

– I den befolkningsprognos man använder som underlag nu gör man ingen uppdelning mellan Duved och Storlien, säger Annelie Thelin, verksamhetschef för förskola i Åre kommun. Men där måste vi ta in det för om vi ska etablera och bygga nya förskolor så har det stor betydelse att man inte klumpar ihop Duved och Storlien. Om en förskola ska ligga i Duved eller Storlien eller kanske både och, därför behöver vi dela de siffrorna framöver, säger Annelie Thelin.

Under perioden från nuläget till 2028 så väntas antalet förskoleavdelningar i kommunen öka från 37,5 till 54.

– Beräkningarna för antalet avdelningar baseras på en snittvolymtid där vi inte tar höjd för små barn eller barn på deltid, säger Annelie Thelin. En avdelning kan i faktiska värden ha 12 barn som går på en småbarnsavdelning till 17-18 barn på en avdelning för äldre barn, säger Annelie Thelin.