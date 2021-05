Försäljningssuccé för exklusiva lägenheter i Åre – mäklaren: ”Marknaden är hetare än någonsin”

I slutet av juni 2020 togs det första spadtaget i den första etappen till Åre View, ett flertal lägenhetshus belägna nära liften VM8:ans dalstation. Då hade marknaden för fritidslägenheter kommit igång så smått efter att pandemin lamslagit den under våren.

– Vi startade försäljningen efter förra årsskiftet och fick ganska snabbt reservationer. Men sedan var det stora avhopp under våren. I mitten av maj hade läget stabiliserats och vi lyckades sälja så pass mycket att den första etappen kunde påbörjas i slutet av juni, säger mäklaren Erik Olofsson.

När bygget hade startat och besöksnäringen återigen blommade upp under sommaren tog även marknaden för fritidsboende fart.

– I slutet av sommaren hade vi sålt första etappen, säger Erik Olofsson.

Under hösten öppnade sedan säljande av följande etapp.

– När vi öppnade etapp två i oktober tog det ordentlig fart och vi släppte även tredje etappen kort därefter. Jag måste säga att jag är förvånad att det blev den efterfrågan som vi såg under hösten.

Under bara halva oktober och november 2020 såldes 70 lägenheter, nära 60 procent av det totala projektet. Kunderna är enligt mäklaren mest från Mälardalen och många av dem hade kanske köpt objekt i skidområden i andra delar av Europa om det inte varit för pandemin.

– Jag upplever att många inser att om man ska ha något fritidsboende så ska man ha det i Sverige, där har ju pandemin haft en betydelse. När många har tänkt så har tempot på marknaden drivits upp, säger Erik Olofsson.

För någon månad sedan såldes den sista lägenheten i projektet som nu alltså är fullbokat långt tidigare än beräknat. Lägenheterna kostar mellan tre och åtta miljoner kronor.

– Det finns ganska få begagnade objekt på marknaden och det driver också på. Jag tror även att det har gått så bra tack vare det unika läget nära nationalarenan och att exploatören har satsat på genomgående hög kvalitet i sina materialval.

Nu ska hela projektet Åre view vara klart för inflyttning redan till årsskiftet 2022/2023, två år tidigare än det från början beräknade slutdatumet. Den påskyndade byggprocessen betyder egentligen inte problem utan snarare att byggandet kan ske smidigare, enligt Erik Olofsson.

– Nu kommer de kunna göra mark- och grundarbeten för de båda återstående etapperna samtidigt. Det blir både mer ekonomiskt och går fortare.

I fastighetsbolaget bakom Åre view finns bland andra den före detta längdsskidåkaren Björn Dählie. Han hade vid byggstarten tillförsikt om den nära framtiden under pandemin men påpekade då att försäljning kunde ta längre tid och att det behövdes mer kapital än vanligt.

Överlag är intresset för fastigheter, både för fritid och fastboende, stort i området kring Åre. Allra hetast är centrala Åre men intresset för att bygga ökar även i de fjällområden som ligger söder om Åresjön.

– Jag skulle säga att marknaden i Åredalen just nu är hetare än den någonsin varit. Fastigheter säljs just nu inne i byn för 100 000 kronor per kvadratmeter, säger Erik Olofsson.

I andra delar av Åre är priserna inte fullt lika höga.

– I de andra delarna av skidområdet varierar priserna ner till ungefär 50 000 kronor per kvadratmeter. Jag tror också vi kommer att se exploateringar på andra orter som till exempel Ottsjö, Edsåsdalen och Trillevallen, säger Erik Olofsson.