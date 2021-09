Företag firar 100 år av transporter i Åredalen – från häst och vagn till 20 bussar

På hösten 1921 fick Sven Svensson, född 1898, tillstånd att köra post från Duved till Skalstugan. Under första året var häst och vagn färdmedlet men året efter köptes den första automobilen in.

Det är början på historien för det nu 100-åriga företaget Svenssons Saxvallen. Under det senaste seklet har post, mjölk, varor, skolbarn och turister hela tiden förflyttats med företagets fordon.

Den ursprungliga linjen, Duved - Skalstugan, trafikeras fortfarande och skolskjutsen där körs av Urban Svensson, som är sonson till företagets grundare Sven Svensson samt delägare. Urban bor även på familjegården i Saxvallen där farfadern startade verksamheten.

Familjen Svensson har hela tiden drivit företaget. Svens son Rune blev delägare 1948 och Märta, Runes fru klev in 1971. 1988 var det dags för nästa generationsskifte när Sven Svenssons sonson Jan Svensson gick in som delägare. Hans dåvarande fru Annelie köpte in sig 1994.

– Det är till stor del Jan och Lillan som byggde företaget till det som det är idag. Jag själv kom in som delägare 2016 efter att ha arbetat som anställd för bland annat Svevia, säger Urban Svensson.

Turismen har länge präglat Åredalen och är väldigt viktig för bussföretaget. Skidbusslinjerna och transfer med buss och taxi till flygplatsen på Frösön är centrala ben i företagsbygget. 1974 började Rune Svensson att köra bussar mellan skidsystemen i Åre och Duved i egen regi men idag köper Skistar in tjänsten av företaget.

– Där tror jag pappa skapade ett behov av transporter som inte fanns tidigare, säger Urban Svensson.

Idag varierar antalet anställda i företaget beroende på säsong. Sommartid är det ett tiotal medan det på vintern är 20-25 personer.

Under de gångna 100 åren har företaget också fått känna på tuffa tider. På både 60-talet och 80-talet var konkursen nära. Även finanskraschen i början på 90-talet drabbade Åredalen och företaget hårt.

– Det har så klart varit upp och ner ekonomiskt genom åren. På 80-talet var min pappa Rune tvungen att sälja ett av bolagen, Årebuss, för att rädda Svenssons Saxvallen. Då var det många som rekommenderade honom att gå i konkurs men han ville betala fordringsägarna och göra rätt för sig, säger Urban Svensson.

2019 gjordes ett ägarbyte då Jan Svensson och Annelie Wassdahl (tidigare Svensson) sålde sina andelar i företaget och Marcus Molund samt Malin Magnusson klev in som majoritetsägare i företaget. De driver även bussföretaget Molunds trafik med säte i Östersund.

Utmaningarna för transportföretag idag ser annorlunda ut än för hundra år sedan.

– Idag ställs det krav på att vi ska köra fordon av hög miljöklass och man gör ingen skillnad på de linjer där en buss körs 2 000 mil om året eller 12 000 mil om året. Det betyder att vi måste investera i nya fordon innan deras livslängd är slut och det kräver ju miljöresurser att tillverka nya bussar också, säger Marcus Molund.

I framtiden vill ägarna fortsätta driva bussföretaget med den kärnverksamhet och anda som funnits under de senaste hundra åren.

– Vi har inga planer på stora förändringar utan vill föra traditionerna med Svenssons Saxvallen vidare. Det vi ser som en stor vinst är att vi får synergieffekter av att ha två bussbolag på så nära avstånd från varandra att vi kan hjälpas åt med till exempel fordon, säger Marcus Molund.

Han berättar också att pandemin påverkat verksamheten rejält.

– Det har varit en tuff start eftersom vi tog över precis före pandemin. Den har gjort att vi tappat stora delar av den beställda trafiken men det börjar komma igång igen så smått.

Enligt Urban Svensson har man inom bolaget alltid satt kunderna främst.

– Vi anser att det är vår uppgift att lösa de problem som kan dyka upp. Vi har haft som motto att Svenssons alltid ska köra och vi lyckas ta oss fram även i de mest besvärliga väderförhållanden. Enda gången som trafikens stoppats på linjen Saxvallen - Duved var vintern 1976 när det kom mycket snö. Då fick vi lasta om till skoter sista biten, berättar Urban Svensson.

Ett officiellt firande av 100-årsjubiléet för Svenssons Saxvallen äger rum den 2 oktober i Duved.