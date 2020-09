Föreningsliv: Västerports boulemästerskap

Sedan 1994 har Västerports boendeförening varje höst ordnat med ett boulemästerskap för de boende. Vinsten är en inskription på en platta på vår vandringspokal, som sedan förvaras i vår samlingslokal Bikupan.

Den pågående pandemin med sina restriktioner har ju satt käppar i hjulen för all verksamhet för oss inomhus, bland annat våra kaffeträffar var fjortonde dag, vår och höst som nu legat nere.

Det vackra vädret på måndagen gjorde att den planerade bouleträffen dock kunde genomföras eftersom det var utomhus.

Vi hade redan för en vecka sedan kallats av vår klubbmästare Per Söderberg till en träningsträff, för oss som kände oss lite ringrostiga efter allt inomhussittande. Behovet att mötas under tillåtna former har ju blivit enormt.

21 personer hade anmält sig till mästerskapet. Per Söderberg hade delat in samtliga i en spelordning på två och två, där vinnaren i varje omgång gick vidare. Han hade även bakat muffins och inhandlat korv och dricka. I väntan på att få sin tur på spellistan kunde deltagarna förstärka sig med kaffe och muffins.

Det blev en trevlig dag med många spelomgångar, glada skratt och tillrop. Ibland måste även måttbandet fram för att riktigt se vem som låg närmast "lillen" innan tre personer utkristalliserat sig till finalmatch. Dessa tre var Karin Olsson, Betty Danielsson och Göran Westman, alla tre förresten boende i samma hus, så det blev verkligen ett nära granne-slutspel.

Till slut blev det Göran Westman som tog hem segern och som symboliskt fick ta emot "bucklan" ur vår ordförande Kristina Anderssons hand. Hans namn kommer nu att stå som 2020 års mästare. Göran tackade för fina spel och passade även på att tacka klubbmästare Per Söderberg för ett väl genomfört arrangemang.

Efter avslutat spel vankades, enligt traditionen, grillkorv för såväl spelare som publik, vilket vår hyresvärd Brogården bjuder på. Grillmästare för dagen var trion Lars-Göran Lindgren, Göran Westman och Lars-Göran Lindgren.

Eva Sundin