Föreningsliv: SPF Utrikes Hammerdal

Vi var 69 anmälda till SPF:s julbord. Succé!

Och maten var suverän. Hemlagad sötost, hemgravad lax med mycket god sås, köttbullar, leverpastej, julskinka, Janssons frestelse, hemgjord sill – allt! Många inom SPF hade bidragit till att göra vårt julbord så ypperligt. Stort tack till alla flitiga kockar – ingen nämnd, men ingen glömd!

Vi rymdes i lokalen även om det var trångt. Och varmt!

Dessutom fick vi levande musik av Pelle Stjernström, Lilian Klingbjer, Sven-Ivar Henriksson, Carleric Johansson och Börje Gradin. Det satte sprätt på julmyset!

Första inslaget denna eftermiddag var ett besök från Grevåkersskolans första klass. Flera lucior och många tomtar kom på besök och sjöng in julen med klara röster. Uppskattat! Jimmy kompade på sin gitarr. De fick en liten belöning för sin insats och de tågade iväg med höjda luciakronor och tomteluvor.

Detta underbara julbord avnjöts under andakt och ändå mycket surr, varvat med levande musik.

Avslutningen var som vanligt lotteri och lotteribordet dignade av vinster. Många vann, andra blev utan – som vanligt. Det blev en värdig avslutning på 2019.

Ordföranden Karin Haxner tackade alla för medlemmarnas insatser: planering av julbordet med all logistik, otroligt vackra, välsmyckade bord, all god mat, kökets insatser under flera dagar, musiken och inte minst trevnaden.

Och till sist: en god jul!

Karin Haxner