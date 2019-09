Föreningsliv: SPF Utrikes Hammerdal

Manfall! Kvinnofall!

Höstens första månadsmöte betyder surströmming. 19 medlemmar dök upp!

Det innebar att vi fick äta mängder av surströmming. Kaffe och hembakt kaka, naturligtvis.

Det var en brittsommardag med mycket sol och värme – kanske en anledning till att människor valde annat.

Men vi hade desto trevligare då, när vi var så få.

”Husbandet” bestående av Lilian Klingbjer, Sven-Ivar Henriksson och Tore Edelsvärd jammade för fullt och spelade sådant de kunde och sådant de inte kunde, till vår stora förtjusning. Förutom gammalt spelade de litet jazz, bland annat All of me med Lilian som sångerska, utan mikrofon. Helt underbart!

Efter en lång musikalisk session avslutades dagen med lotteri med många fina vinster (mycket ätbart).

Karin Haxner