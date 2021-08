Föreningsliv: SPF Seniorerna Östersund

SPF Seniorerna Östersund har nu haft sitt årsmöte som kombinerades med surströmmingslunch. Det blev 550 dagar från förra årsmötet som genomfördes den 24 februari 2020.

Det mesta av verksamheten har varit inställd under de gångna ett och ett halvt åren kunde ordförande Per Söderberg konstatera i sin välkomsthälsning till cirka 90 medlemmar som tagit plats på Gamla Teaterns uteservering. Avdelningen hade 946 medlemmar 2020.

De verksamheter som pågått under ett och ett halvt år har varit boule, stavgång, cykelturer och musikunderhållning i Badhusparken. Under sommaren 2021 har en aktivitet med namnet ”Lär känna din stad” genomförts under ledning av Sven Olof Andersson och Yngve Sundien med assistans från Gunilla Nilsson Edler. Del två delades ut vid årsmötet och den pågår till den 15 september – en kul aktivitet som går ut på att vid en promenad i staden finna de bilder som finns på formuläret.

Efter ett snabbt årsmöte där alla omvaldes med undantag av en revisor. Agneta Sjödin gick in som ordinarie revisor och tidigare revisorn Håkan Svensson blev ersättare.

Surströmmingslunchen fungerade perfekt. ”Stigan” med medhjälpare hade dukat upp för fyra köer och det var ingen trängsel.

Näs spelmän under ledning av Mariann Nilsson bjöd på härlig musik och avslutningen med kaffe och tårta i det vackra vädret blev en fin final!

