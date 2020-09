Föreningsliv: SPF Seniorerna Östersund

SPF Seniorerna Östersund hade bjudit in till torsdagsaktivitet med start i Badhusparken vid den tomma scenen. Det blev det en tur till Frösön för båda grupperna. Per Söderberg cyklade iväg med sin grupp och efter ett kort besök i Valla centrum togs hemvägen via Sikvägen tillbaka till Badhusparken.

Stavgångarna hade som vanligt Iréne Westberg som ledare och det blev en tur fram till Vallsundsbron innan det blev återgång till Badhusparken. Det var fint höstväder denna torsdag och deltagarna fick ett ”Välkommen till Östersund” på den nya informationsskylt som nu efter många turer installeras vid Vallaleden. Scenen i Badhusparken blev plats för lite medhavd fika som avslutning.

Nästa torsdag blir det septemberfinal och då bjuder föreningen på fika.